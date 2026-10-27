Gabon : Oligui Nguema reçoit les lettres de créance de six nouveaux ambassadeurs

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Ce mardi 27 octobre 2026 marque un nouveau jalon stratégique pour la diplomatie gabonaise. Lors d’une cérémonie solennelle, le Président de la République, de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a officiellement reçu les lettres de créance de six ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires. Cette démarche protocolaire scelle l’entrée en fonction formelle des hauts représentants auprès du gouvernement gabonais.

Sur les six diplomates nouvellement accrédités, quatre établiront leur résidence permanente à Libreville, illustrant la vitalité des échanges de proximité avec les nations partenaires. La diplomatie africaine se trouve particulièrement à l’honneur avec la prise de fonction de Joseph John Gargadi pour la République fédérale du Nigéria, et de Hamza Hadj Cherif pour la République algérienne démocratique et populaire.

Le renforcement de la coopération sous-régionale s’illustre quant à lui par l’arrivée de Bienvenido Esono Engonga Okomo, représentant la République de Guinée équatoriale. Enfin, le Proche-Orient consolide ses liens historiques avec Libreville par l’entremise deMazen Kabbara, nouvel ambassadeur de la République libanaise.

Des représentations bilatérales élargies

Outre les ambassades résidentes, deux diplomates basés à Kinshasa, en République démocratique du Congo, ont également présenté leurs documents officiels au Chef de l’État. Il s’agit de Bjørn Klouman Bekken, mandaté par le Royaume de Norvège, et de Petr Selepa, représentant la République tchèque. Cette double accréditation reflète la volonté commune de maintenir un canal de dialogue direct et constructif avec le Gabon, par-delà les frontières continentales.

Souveraineté et dynamisme partenarial

L’aboutissement de ces cérémonies diplomatiques témoigne du rayonnement international préservé et accru de la République gabonaise. En accueillant ces délégués extraordinaires, Libreville réaffirme avec clarté sa souveraineté sur la scène internationale tout en insufflant un élan nouveau à ses partenariats bilatéraux.

Qu’il s’agisse de sécurité, d’échanges commerciaux, de transition énergétique ou de coopération culturelle, l’arrivée de ces diplomates ouvre la voie à des projets concrets. Ces accréditations successives confirment l’engagement du gouvernement gabonais à bâtir des relations internationales équilibrées, fondées sur le respect mutuel et le développement partagé avec ses pays amis.