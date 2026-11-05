Sommet des partis politiques africains 2026 : le Gabon représenté par le FDS d’Anges Kevin Nzigou à Addis-Abeba

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Le Gabon prendra part à la deuxième édition du Sommet des partis politiques africains (APPS 2026), organisée du 5 au 7 novembre 2026 à Addis-Abeba, en Éthiopie. Parmi les 41 formations politiques annoncées, issues de 25 pays et territoires africains, figure le Front démocratique socialiste (FDS), conduit par son président, Anges Kevin Nzigou. Ce dernier interviendra notamment lors d’un panel consacré au thème « Les ressources de l’Afrique : de l’extraction à la puissance économique ». Une participation qui permettra à la délégation gabonaise de prendre part aux réflexions continentales sur la gouvernance économique, la valorisation des ressources naturelles et le rôle des partis politiques dans le développement de l’Afrique.

La capitale éthiopienne accueille, à compter de ce jeudi 5 novembre, une rencontre politique continentale placée sous le thème « Gouverner pour la croissance : les partis politiques, architectes de l’avenir économique de l’Afrique ». Organisé par l’Africa Governance Centre, avec l’accueil de la République fédérale démocratique d’Éthiopie, ce sommet entend dépasser les débats exclusivement électoraux pour interroger la contribution des formations politiques à la transformation économique du continent. Pour le Gabon, la présence du FDS constitue une occasion de participer aux échanges sur les stratégies de développement et les choix de gouvernance susceptibles de favoriser une croissance durable.

Le FDS parmi les 41 formations politiques annoncées

Selon la liste des participants confirmés, le Front démocratique socialiste est la formation politique gabonaise inscrite à cette deuxième édition. Il côtoiera notamment le Front de libération nationale (FLN) d’Algérie, Les Démocrates du Bénin, le Social Democratic Front du Cameroun, le Front populaire ivoirien (FPI), l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) de République démocratique du Congo et l’Alliance pour la République (APR) du Sénégal.

La participation annoncée concerne également des formations telles que le National Democratic Congress (NDC) du Ghana, le FRELIMO du Mozambique, le Chama Cha Mapinduzi (CCM) de Tanzanie et le National Resistance Movement (NRM) d’Ouganda. La diversité des partis représentés, issus de différentes traditions politiques et expériences de gouvernement, devrait favoriser les échanges sur les politiques publiques, les modèles de développement et les responsabilités des organisations partisanes dans la conduite des transformations économiques.

Anges Kevin Nzigou attendu sur la valorisation des ressources africaines

L’un des temps forts de la participation gabonaise sera l’intervention d’Anges Kevin Nzigou dans un panel consacré aux ressources naturelles du continent. Intitulée « Les ressources de l’Afrique : de l’extraction à la puissance économique », cette discussion abordera une problématique majeure pour les économies africaines : comment transformer les richesses du sous-sol et les ressources naturelles en capacités industrielles, en emplois et en prospérité durable ?

Cette thématique présente un intérêt particulier pour le Gabon, dont l’économie demeure fortement liée à l’exploitation des ressources naturelles, notamment le pétrole, le manganèse et le bois. La question de leur transformation locale, de la création de valeur ajoutée et de la diversification des activités productives constitue un enjeu central. L’intervention du président du FDS offrira ainsi l’occasion d’aborder ces problématiques dans un cadre continental, aux côtés d’autres responsables politiques et participants au sommet.

La gouvernance économique au centre des discussions

Le programme de l’APPS 2026 prévoit plusieurs séquences consacrées aux défis économiques et institutionnels de l’Afrique. Les échanges porteront notamment sur la création d’emplois, l’industrialisation, la productivité, la transformation des économies et les politiques nécessaires pour répondre aux attentes d’une population jeune en forte croissance. Des forums dédiés aux jeunes et aux femmes sont également prévus dans le cadre de cette rencontre.

Au-delà des orientations économiques, le sommet entend interroger la capacité des partis politiques à élaborer des projets de développement crédibles et à contribuer à leur mise en œuvre. Cette approche replace les formations partisanes dans leur fonction de proposition et de structuration du débat public. Pour les participants, l’enjeu sera notamment de confronter les expériences nationales et d’identifier les conditions politiques et institutionnelles favorables à une croissance davantage créatrice d’emplois.

Une présence gabonaise dans un cadre politique continental

La délégation du Front démocratique socialiste participera à cette rencontre au moment où les débats sur la transformation économique et la souveraineté productive occupent une place importante dans les agendas africains. Sa présence permettra au parti gabonais de nouer des échanges avec d’autres formations politiques, de confronter ses analyses et de prendre connaissance des expériences développées dans plusieurs pays du continent.

Cette participation demeure celle d’une formation politique et de sa délégation, et non d’une représentation officielle de l’État gabonais. Elle témoigne néanmoins de l’inscription du FDS dans un espace de dialogue politique africain. Pour Anges Kevin Nzigou et sa délégation, le rendez-vous d’Addis-Abeba constituera surtout une occasion de porter dans le débat continental une question décisive pour le Gabon : comment faire de ses ressources naturelles non plus seulement une source de revenus d’extraction, mais un véritable moteur de puissance économique et de développement ?