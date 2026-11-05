Marché carbone : le Gabon vend 6 millions de tonnes de CO2 à l’Allemagne 

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Le Gabon franchit une étape décisive dans la valorisation financière de son capital naturel. Signés ce 3 novembre 2026 à Londres, des accords de cession souverains lient désormais la République gabonaise au géant énergétique allemand SEFE. Cette transaction historique porte sur la vente de crédits carbone issus de la préservation des forêts tropicales, marquant une première absolue sur le continent africain.

L’opération, conduite par l’Agence gabonaise pour le développement de l’économie verte (AGADEV), concerne la cession de 6 millions de tonnes de CO2. Ces unités, certifiées sous le standard rigoureux ART-TREES et éligibles au mécanisme CORSIA, récompensent directement les performances environnementales du Gabon. La première phase de livraison s’échelonnera jusqu’au premier trimestre 2027.

Il convient de souligner que cette transaction n’altère en rien la souveraineté nationale. En effet, le pays commercialise des unités d’atténuation des émissions sans céder la moindre parcelle de foncier ou de forêt. La gestion et le patrimoine forestier demeurent intégralement sous contrôle gabonais. Fort de son statut de pays High Forest, Low Deforestation (HFLD), Libreville concrétise financièrement des décennies d’efforts de conservation. Le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, rappelle à ce titre que la forêt constitue un bien commun préservé pour les générations futures, dont la voix porte désormais sur les marchés climatiques mondiaux.

Confiance internationale et retombées locales transparentes

Pour l’acheteur, la société d’État allemande SEFE, ce partenariat témoigne d’une grande rigueur. Nathan Dixon, Vice-Président en charge des produits environnementaux chez SEFE, s’est félicité d’acquérir des actifs de haute qualité soumis à des vérifications indépendantes pour soutenir la décarbonation de leurs clients.

De son côté, l’AGADEV, créée en janvier 2025 pour structurer l’économie verte nationale, assure une gouvernance stricte des recettes perçues. Mme Scyrielle P. Sende Etali, Administrateur Directeur Général de l’agence, indique que ces ressources financières seront cantonnées en attendant la finalisation du cadre réglementaire national. Ce dispositif légal garantira un partage équitable et transparent des bénéfices avec les communautés locales qui protègent les forêts au quotidien.

En transformant la préservation environnementale en un levier concret de diversification économique, le Gabon démontre la valeur marchande de son massif forestier tout en posant les bases d’un modèle d’économie verte durable et inclusif.