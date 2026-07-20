Kango : comment Olam Palm Gabon mise sur la banane pour renforcer l’autonomie des producteurs locaux

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Dans le département du Komo-Kango, dans la province de l’Estuaire, Olam Palm Gabon poursuit le déploiement de sa politique de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) à travers un programme d’appui aux producteurs de bananes. En accompagnant cinq coopératives réparties dans trois villages, l’entreprise entend améliorer durablement les pratiques agricoles, accroître les rendements et renforcer les revenus des communautés rurales grâce à une technique innovante de multiplication des plants.

À Kango, la responsabilité sociétale d’entreprise d’Olam Palm Gabon prend une dimension concrète. L’entreprise accompagne en effet 82 producteurs regroupés au sein de cinq coopératives dans la mise en place de germoirs utilisant la méthode PIF (Plants Issus de Fragments de tiges), une technique de production de rejets de bananiers par fragmentation reconnue pour son efficacité.

Cette initiative, conduite en partenariat avec des acteurs spécialisés du secteur agricole, a permis l’installation de 1 000 rejets de bananiers, qui pourraient générer à terme jusqu’à 10 000 nouveaux plants, offrant ainsi aux producteurs une capacité de multiplication autonome et durable de leurs plantations.

Une agriculture plus productive grâce à des plants sains

Jusqu’à présent, les agriculteurs s’approvisionnaient principalement en rejets issus d’anciennes plantations. Une pratique qui exposait les nouvelles cultures à la transmission de maladies et nuisait progressivement à la qualité des productions comme aux rendements.

L’introduction de la méthode PIF marque ainsi une évolution importante. En permettant la production de matériel végétal plus sain, cette approche contribue non seulement à améliorer la productivité des exploitations, mais également à sécuriser les revenus des producteurs en limitant les pertes liées aux maladies. Au-delà de l’amélioration des techniques culturales, cette démarche participe également au développement de véritables activités génératrices de revenus au profit des familles rurales, en favorisant une production plus abondante et de meilleure qualité.

Une stratégie RSE tournée vers l’autonomisation des communautés

L’initiative déployée à Kango s’inscrit dans une stratégie plus large menée par Olam Palm Gabon en faveur du développement agricole local. À ce jour, 22 coopératives réparties dans 86 villages partenaires bénéficient déjà d’un accompagnement de l’entreprise.

À travers ce programme, Olam Palm Gabon ne se limite pas à un appui ponctuel aux communautés. L’entreprise mise sur le renforcement durable des capacités techniques des producteurs afin qu’ils puissent développer eux-mêmes leurs plantations, améliorer leur résilience économique et participer davantage au développement de leurs territoires.

En faisant de la transmission de compétences agricoles un axe majeur de sa politique RSE, Olam Palm Gabon illustre sa volonté d’inscrire son action dans une logique de création de valeur partagée, où la performance économique s’accompagne d’un soutien durable à l’autonomisation des communautés rurales du Gabon.