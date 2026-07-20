Biodiversité : le Gabon affine son plan d’action à l’horizon 2030

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Réunis ce lundi 20 juillet 2026 dans la capitale gabonaise, experts, acteurs de la société civile et partenaires internationaux participent à l’Atelier National de Validation de la Stratégie et Plan d’Action Nationaux pour la Biodiversité (SPANB). Sous la présidence du ministre des Eaux et Forêts, de l’Environnement, du Climat, chargé du Conflit Homme-Faune, Maurice Ntossui Allogo, la rencontre vise à harmoniser la politique environnementale du Gabon avec le Cadre mondial de Kunming-Montréal.

Recouvert à près de 88 % par la forêt tropicale humide, le Gabon joue un rôle écologique stratégique. Les écosystèmes du pays abritent des espèces emblématiques telles que l’éléphant de forêt, le gorille des plaines de l’ouest ou la baleine à bosse.

Lors de l’ouverture des travaux, la Coordonnatrice de la Stratégie et du Plan d’Action National Biodiversité, Tsayi Mouvagha a tenu à souligner l’effort collectif et participatif qui a mené à ce texte. « Pendant plusieurs mois, les administrations sectorielles, les institutions publiques, les collectivités, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile, les communautés locales, les peuples autochtones, les chercheurs, le secteur privé ainsi que de nombreux experts nationaux ont apporté leurs contributions afin d’élaborer une stratégie ambitieuse, réaliste et adaptée aux réalités du Gabon. », a-t-elle indiqué.

Dans la continuité de ces propos, le ministre Ntossui Allogo a rappelé l’équilibre nécessaire entre préservation et progrès. « Cette richesse constitue à la fois un privilège et une responsabilité […] il revient, à nous, autorités publiques, partenaires techniques et financiers, société civile et communautés locales, de faire en sorte que cet héritage naturel soit préservé, valorisé et transmis aux générations futures. », a-t-il indiqué.

Il a précisé que ce document incarnera « une vision partagée d’un Gabon où la conservation de la biodiversité et le développement économique et social ne s’opposent pas, mais se renforcent mutuellement, dans une logique de croissance verte, inclusive et durable », en accord avec le Plan National de Croissance et de Développement (PNCD) 2026-2030 porté par le Président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema.

Trois piliers majeurs pour guider la stratégie

Afin d’aligner la stratégie gabonaise sur l’objectif international visant à protéger 30 % des terres et des mers d’ici 2030, le ministre a formulé trois exigences centrales notamment la cohérence, pour inscrire notre action en parfaite synergie avec les politiques publiques nationales […] ; l’inclusion, pour que les communautés locales, les femmes et la jeunesse soient pleinement intégrées en tant qu’acteurs à part entière et enfin l’opérationnalisation, dictée par des objectifs mesurables, des indicateurs de suivi optimisés et un dispositif de financement durable.

Un engagement réaffirmé sur la scène internationale

Soutenu par des partenaires financiers et techniques comme le WWF ou le Programme des Nations Unies pour l’Environnement, cet atelier constitue l’aboutissement de plusieurs mois de consultations sectorielles.

Pour clore son discours, Maurice Ntossui Allogo a rappelé le statut de leader environnemental du pays : « Le monde nous regarde. La communauté internationale attend du Gabon, pays de solutions reconnu sur la scène environnementale mondiale, qu’il continue de faire preuve de leadership en matière de conciliation entre conservation de la biodiversité et développement économique. ». A noté qu’une fois validée, la SPANB sera soumise au Gouvernement avant son dépôt officiel auprès de la Convention sur la Diversité Biologique.