Mission Saint-Pie X : la communauté conteste son excommunication et annonce un recours auprès du Vatican

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Une semaine après le communiqué de la Conférence épiscopale du Gabon annonçant l’excommunication de la Fraternité Saint-Pie X, la Mission Saint-Pie X de Libreville rejette cette interprétation. Dans un communiqué publié le 17 juillet 2026, elle affirme avoir engagé un recours canonique auprès du Saint-Siège, estimant que cette procédure suspend l’exécution du décret contesté.

La polémique autour de la situation canonique de la Fraternité Saint-Pie X connaît un nouveau développement. Dans un communiqué signé par le père Paterne Longuelet, supérieur de la Mission Saint-Pie X de Libreville, la communauté répond officiellement au texte diffusé le 9 juillet 2026 par la Conférence épiscopale du Gabon. Cette dernière avait informé les fidèles de « l’excommunication de la communauté Saint-Pie X », indiquant notamment que les mariages et les confessions célébrés par la Fraternité ne seraient plus reconnus par l’Église catholique et que les fidèles qui y adhèrent seraient considérés comme schismatiques.

La Fraternité invoque un recours suspensif

Dans son communiqué, la Mission Saint-Pie X affirme que le décret du 2 juillet 2026, signé par le cardinal Víctor Manuel Fernández, préfet du Dicastère pour la Doctrine de la foi, fait l’objet d’un recours administratif préalable introduit auprès de cette même autorité, conformément aux dispositions du Code de droit canonique.

La Fraternité soutient que cette démarche, engagée le 13 juillet 2026, produit un effet suspensif en application du canon 1353, ce qui empêcherait, selon son interprétation, de considérer le décret comme pleinement exécutoire à ce stade. Sur cette base, elle estime qu’il n’est « pas possible, à ce jour, de parler d’excommunication de la Fraternité, ni d’affirmer que la validité des mariages et des confessions n’est plus reconnue par l’Église, et encore moins d’affirmer que les fidèles seraient des schismatiques ».

Une lecture opposée de la situation canonique

La Mission Saint-Pie X réaffirme également que les consécrations épiscopales intervenues le 2 juillet 2026 n’auraient pas été réalisées dans un esprit de rupture avec l’Église, mais dans la volonté, selon elle, « d’assurer la pérennité de la Tradition de l’Église catholique ». Tout en reconnaissant l’existence d’un désaccord avec les autorités romaines sur plusieurs questions doctrinales et liturgiques, la communauté indique vouloir poursuivre les voies de recours prévues par le droit canonique afin de faire valoir sa position auprès du Saint-Siège.

Ce nouveau communiqué met en évidence l’existence d’interprétations divergentes entre la Conférence épiscopale du Gabon et la Fraternité Saint-Pie X quant aux effets juridiques du décret contesté. Il appartiendra désormais aux autorités compétentes du Vatican de se prononcer sur le recours engagé et sur ses conséquences canoniques.