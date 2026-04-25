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SIR 2026 : Pas de Gabon dans les 400 meilleures universités africaines !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 25 avril 2026 à 12h03min
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Entrée de l'Université Omar Bongo © D.R.
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La revue Scimago Institutions Rankings (SIR) a rendu public son classement sur les meilleures universités en Afrique. Constat amer, aucune institution universitaire gabonaise ne figure dans le top 400 africain. Tout le contraire d’autres nations africaines qui excellent avec notamment l’Université du Caire trône première, talonnée par les géants sud-africains de Cape Town et Johannesburg.

Ni l’Université Omar Bongo (UOB), ni l’Université des Sciences de la Santé (USS), ni l’Université des Sciences et Techniques de Masuku (USTM) n’ont réussi à se hisser depuis leurs créations au sommet du mérite universitaire en Afrique. Là où les modèles égyptiens et sud-africains misent sur la recherche scientifique intensive, l’innovation et l’ouverture internationale, le système gabonais semble prisonnier de ses vieux démons.

Les universités gabonaises , fruit d’un système à bout de souffle ?

Plusieurs facteurs pourraient expliquer ce fossé abyssal entre le Gabon et les autres nations africaines. D’abord, il est judicieux de mettre en exergue la faiblesse de la production scientifique. Puisque le classement comme Scimago Institutions Rankings évalue la qualité et le volume des publications. Or, nos universités locales restent essentiellement des lieux de transmission de savoirs. Nos autorités rectorales peinent à en faire des centres de création de connaissances. 

À cela s’ajoutent une instabilité chronique du calendrier académique, des infrastructures saturées et un manque criant de financements dédiés à la recherche fondamentale. L’université des sciences de la santé et Mbaya sont passés maîtres dans le recyclage des formations dépassées. Pendant que les universités du top captent les investissements et les partenariats mondiaux, les fleurons gabonais peinent à numériser leurs bibliothèques ou à garantir la continuité des cours. Sapristi !

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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