Gabon : le Sénat fait peau neuve avec une réforme en profondeur de son règlement

Ecouter l'article

Le jeudi 23 avril 2026, à Libreville, la présidente du Sénat, Huguette Yvonne Nyana-Ekoume Awori Onanga, a dirigé les travaux consacrés à l’adoption de la résolution portant règlement intérieur de la chambre haute du Parlement. Une séance plénière qui marque un tournant majeur pour l’institution.

En effet, la réforme adoptée se traduit par un élargissement significatif des commissions générales permanentes ainsi que du nombre de membres composant le bureau du Sénat.

Une restructuration ambitieuse des commissions

Afin de répondre aux nouveaux défis de la nation, le nombre de commissions passe désormais de six à huit. Cette nouvelle architecture permet de traiter des thématiques émergentes et stratégiques avec une précision accrue. Parmi les évolutions notables, on relève la création de commissions dédiées à l’intelligence artificielle, à l’économie verte et au climat, ainsi qu’aux collectivités locales.

Le nouveau découpage s’établit comme suit : Lois et affaires administratives ; Finances et budget ; Collectivités locales et décentralisation ; Affaires étrangères et défense ; Affaires économiques ; Environnement, biodiversité et climat ; Santé, éducation et affaires sociales et Aménagement du territoire, infrastructures, TIC et intelligence artificielle.

Un instrument juridique modernisé

A noter que le texte a été adopté à la quasi-totalité des sénateurs. Pour la présidence de l’institution, il ne s’agit pas d’une simple réorganisation technique, mais d’une « réforme de fond visant à doter le Sénat d’un instrument juridique moderne, didactique et adapté aux nouvelles exigences institutionnelles ».

En amont de cette plénière, le Bureau et la Conférence des présidents se sont réunis pour fixer l’agenda législatif. Outre les communications de la présidente, les sénateurs ont pris connaissance d’une vingtaine de projets de loi transmis par le gouvernement, témoignant d’une rentrée parlementaire particulièrement active sous le signe de la transition et de l’innovation.