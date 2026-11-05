Shanghai : trois accords stratégiques signés entre le Gabon et Huawei 

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En marge de son séjour en République populaire de Chine, le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a présidé une cérémonie décisive pour l’avenir technologique du Gabon. Entouré des hauts dirigeants du groupe Huawei, notamment le Vice-président mondial de la firme et le Directeur Général pour le Gabon, le Chef de l’État a officialisé la signature de trois protocoles d’accord majeurs destinés à accélérer la modernisation des infrastructures nationales.

Le premier volet de cet engagement bilatéral s’attaque directement aux enjeux de souveraineté et de protection des citoyens. Consciente de la nécessité de moderniser ses mécanismes de défense et d’ordre public, la République Gabonaise va déployer l’écosystème technologique avancé de Huawei. L’intégration de ces systèmes intelligents permettra de doter le pays d’outils de pointe pour optimiser la surveillance, améliorer la réactivité des forces de l’ordre et garantir une couverture renforcée du territoire national.

Un cap décisif pour l’enseignement supérieur et la recherche

Au-delà de la sécurité, le gouvernement gabonais place l’innovation éducative au cœur de sa vision de développement. Le deuxième accord vise une refonte en profondeur du paysage académique à travers la mise en place d’infrastructures numériques de dernière génération et de plateformes pédagogiques unifiées. Cette transformation intelligente offrira aux universités publiques des outils modernes interconnectés, favorisant aussi bien l’apprentissage à distance que la recherche scientifique collaborative aux standards internationaux.

L’intelligence artificielle au cœur des campus de demain

Pour concrétiser cet appui à la formation des élites technologiques de demain, un troisième protocole a acté une donation d’envergure en équipements pédagogiques dédiés à l’intelligence artificielle. Destiné spécifiquement à l’Université Brice Clotaire Oligui Nguema, ce don témoigne de la volonté de la partie chinoise de soutenir activement le capital humain gabonais. Les étudiants et enseignants disposeront ainsi de laboratoires modernes pour expérimenter et maîtriser les outils fondamentaux de l’IA.

La cérémonie s’est achevée dans une atmosphère de chaleureuse fraternité diplomatique, marquée par la remise de cadeaux symboliques des dirigeants de Huawei au Chef de l’État gabonais. Ce triple partenariat réaffirme l’ambition du Gabon de s’imposer comme un hub technologique émergent en Afrique centrale.