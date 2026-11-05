Projet de budget 2027 : la masse salariale du Sénat bondit de 37,3 % pour atteindre 5,31 milliards de FCFA 

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Le projet de loi de finances (PLF) 2027 prévoit une augmentation de 1,44 milliard de FCFA des dépenses de personnel du Sénat gabonais. Selon le document budgétaire, cette enveloppe passerait de 3,87 milliards de FCFA dans la loi de finances rectificative 2026 à 5,31 milliards en 2027, soit une progression de 37,3 %. Le tableau des effectifs annexé au projet de budget fait état de 274 personnes pour l’institution. Dans le même temps, le budget global de la chambre haute du Parlement augmenterait de 4,07 milliards de FCFA pour atteindre 18,55 milliards. Une évolution qui soulève des interrogations sur les effectifs, les rémunérations, les indemnités et les charges supplémentaires liées au fonctionnement de l’institution.

La reconfiguration institutionnelle engagée avec l’avènement de la Ve République s’accompagne d’une évolution des moyens financiers affectés aux pouvoirs publics. Parmi les institutions concernées, le Sénat enregistrerait une progression significative de ses crédits en 2027. Cette augmentation intervient dans un contexte où la maîtrise des dépenses publiques demeure un enjeu majeur, notamment pour les charges récurrentes de fonctionnement. L’examen du PLF 2027 révèle que les ressources supplémentaires seraient principalement affectées aux dépenses de personnel et aux biens et services, tandis que les investissements resteraient inchangés. Une répartition qui invite à examiner les besoins nouveaux de la chambre haute et les justifications des crédits sollicités.

Une augmentation de 1,44 milliard pour les dépenses de personnel

Dans le détail, les crédits inscrits au titre des dépenses de personnel du Sénat passeraient précisément de 3 866 819 616 FCFA en 2026 à 5 309 764 111 FCFA en 2027. L’augmentation atteindrait ainsi 1 442 944 495 FCFA, correspondant à une progression de 37,3 %. Cette hausse représenterait plus du tiers des 4,07 milliards de FCFA supplémentaires prévus pour l’institution. La masse salariale absorberait désormais 28,6 % du budget total du Sénat, contre 26,7 % en 2026.

Le tableau des effectifs et des crédits de personnel annexé au PLF 2027 mentionne par ailleurs 274 personnes pour le Sénat. Rapportée à cet effectif, l’enveloppe annuelle de 5,31 milliards représenterait une moyenne comptable d’environ 19,38 millions de FCFA par personne, soit 1,61 million par mois. Ce calcul ne correspond toutefois pas à un salaire individuel moyen, les dépenses de personnel pouvant intégrer différentes charges. Le document ne précise pas non plus la répartition entre les personnels administratifs, les collaborateurs parlementaires et les autres catégories éventuellement concernées.

Plus de 2,15 milliards supplémentaires pour le fonctionnement

La progression budgétaire concernerait également les dépenses de biens et services, dont l’enveloppe passerait de 6,19 milliards de FCFA en 2026 à 8,34 milliards en 2027. Cette augmentation de 2,15 milliards, soit 34,8 %, constituerait le principal facteur de croissance du budget du Sénat. Les biens et services représenteraient ainsi près de 45 % des ressources de l’institution, devant les dépenses de personnel. Les crédits de transfert progresseraient également de 471,81 millions de FCFA pour atteindre 3,45 milliards.

En revanche, les investissements resteraient fixés à 1,45 milliard de FCFA, sans augmentation par rapport à 2026. Cette stabilité montre que l’essentiel des moyens supplémentaires serait consacré aux charges de fonctionnement et de personnel plutôt qu’à de nouveaux investissements. Toutefois, les tableaux budgétaires ne détaillent pas les prestations, équipements ou autres dépenses financés par les crédits de biens et services. Ils ne permettent pas davantage d’identifier les bénéficiaires des transferts ou les raisons de leur progression.

Rémunérations et indemnités : une ventilation encore nécessaire

L’augmentation de 37,3 % des dépenses de personnel appelle des précisions sur les facteurs ayant conduit à cette évolution. Plusieurs éléments pourraient expliquer une telle progression, notamment une modification des effectifs, des régularisations administratives, des changements statutaires ou une évolution des régimes indemnitaires. Mais aucune de ces hypothèses ne peut être confirmée à partir des seuls tableaux du PLF 2027. Le document ne distingue pas les traitements de base, les primes, les indemnités et les autres charges de personnel.

L’absence d’effectifs comparables pour 2026 constitue une autre limite importante. Si le projet de budget mentionne 274 personnes pour 2027, il ne permet pas de déterminer si ce nombre résulte d’une augmentation, d’une réduction ou d’une stabilité des effectifs. Une présentation détaillée des catégories de personnel et des éléments de rémunération permettrait de mieux apprécier les besoins financiers de l’institution, tout en distinguant les charges liées à l’administration parlementaire de celles relevant d’autres catégories de bénéficiaires.

Un budget global en hausse de 28,1 %

Au total, les crédits du Sénat passeraient de 14 486 315 110 FCFA en 2026 à 18 554 756 417 FCFA en 2027, soit une augmentation de 4 068 441 307 FCFA, correspondant à 28,1 %. Les dépenses de personnel et de biens et services représenteraient ensemble 13,65 milliards de FCFA, soit près de 73,6 % du budget total. Cette concentration illustre le poids des charges de fonctionnement dans les moyens affectés à la chambre haute du Parlement.

Cette évolution mérite également d’être rapprochée de celle de l’Assemblée nationale, dont les dépenses de personnel progresseraient de 47,4 % en 2027. À elles deux, les chambres du Parlement bénéficieraient de 4,40 milliards de FCFA supplémentaires pour leurs dépenses de personnel. La question est désormais de déterminer dans quelle mesure ces hausses correspondent à des besoins nouveaux, à des changements d’organisation ou à des ajustements de rémunération. Car au-delà des 5,31 milliards de FCFA prévus pour le personnel du Sénat, c’est la justification de 1,44 milliard de charges supplémentaires en une année qui appelle une présentation précise des effectifs, des indemnités et des dépenses effectivement financées.