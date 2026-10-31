JMPA : préserver le patrimoine audiovisuel pour mieux rapprocher les générations 

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​À l’occasion de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel (JMPA), célébrée sous le thème évocateur « Votre fenêtre sur le monde », les Nations Unies rappellent le rôle crucial des archives sonores et visuelles. Ces documents ne sont pas de simples reliques du passé, ils constituent le miroir vivant de nos cultures, capturant les voix, les images et les émotions qui ont façonné l’histoire humaine. Partout sur la planète, ils favorisent le dialogue interculturel et renforcent la compréhension mutuelle entre les peuples.

Pourtant, ce patrimoine précieux demeure extrêmement fragile. Menacé par la dégradation chimique des supports, l’obsolescence technologique ou le manque d’infrastructures adéquates, il risque de disparaître à jamais si des mesures drastiques ne sont pas prises. Sauvegarder ces bandes magnétiques, pellicules et enregistrements numériques s’avère donc une urgence absolue pour ne pas perdre la mémoire collective qui unit les citoyens au-delà des frontières et des époques.

Quid de l’archivage du patrimoine au Gabon ?

Au Gabon, cette prise de conscience s’impose avec une acuité particulière. En effet,le pays gagne à mesure pleinement l’enjeu stratégique de cette conservation mémorielle. Dans ce cas, l’urgence est manifeste car il convient d’accélérer significativement le projet de réhabilitation du bâtiment destiné à abriter les Archives Nationales. Doter enfin le pays d’un écrin moderne qui s’aligne aussi normes du numérique et sécurisé pour ses trésors audiovisuels et documentaires demeure un impératif pour la souveraineté culturelle gabonaise.

En protégeant ainsi son héritage, le Gabon permettra aux générations actuelles et dites de rester solidement ancrées à leurs origines. La transmission des archives audiovisuelles nationales offre aux jeunes gabonais la possibilité de s’approprier leur histoire, de comprendre d’où ils viennent pour mieux battre l’avenir. Plus qu’une simple question technique, c’est un acte de foi envers l’identité nationale et un gage de pérennité pour le pays.