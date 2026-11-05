Patience Dabany : «Je continuerai de chanter jusqu’à ce que Dieu me dise stop»

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À quelques jours de son concert prévu le samedi 7 novembre 2026 au Palais des Congrès Omar Bongo Ondimba de Libreville, Patience Dabany, figure emblématique de la musique gabonaise, a tenu à dissiper toute ambiguïté autour de son retour artistique. Dans un entretien accordé au quotidien L’Union, publié dans sa livraison du jeudi 5 novembre 2026, celle que ses admirateurs surnomment affectueusement La Mama affirme que son nouvel album, Dernière Danse, ne marque nullement la fin de sa carrière. Après une période d’absence liée notamment à des problèmes de santé, l’artiste revendique au contraire sa volonté de poursuivre la musique aussi longtemps que ses forces le lui permettront.

Soixante années de présence dans l’univers musical n’ont manifestement pas entamé la détermination de Patience Dabany. Alors que son retour sur scène suscite une attente particulière auprès de plusieurs générations de mélomanes, l’ancienne Première dame du Gabon entend reprendre sa place dans le paysage musical national. Dans les colonnes de L’Union, l’interprète de Chéri ton disque est rayé revient sur son parcours, les interrogations suscitées par son absence et le sens de son nouvel album. Une prise de parole dans laquelle elle mêle humour, spiritualité et attachement à un public qui continue de l’accompagner.

« Dernière Danse », un titre qui ne signifie pas la retraite

Interrogée par notre consœur Line R. Alomo sur la signification de son nouvel album, Patience Dabany rejette catégoriquement l’idée d’un adieu à la scène. « Dernière Danse, c’est le buzz ! », lance-t-elle, avant de préciser que ce titre relève davantage d’une démarche artistique que d’une annonce de retraite. « Vous voulez que j’arrête parce que j’ai dit que c’est la dernière danse ? Non, je ne veux pas ! », insiste la chanteuse.

L’artiste explique également avoir traversé une période difficile sur le plan sanitaire, qui l’avait contrainte à interrompre ses activités musicales. Mais cette épreuve n’a pas remis en cause sa vocation. « Je ne peux pas laisser la musique comme ça. La Dernière Danse, c’est une danse ! Tant que Dieu ne m’a pas rappelée à lui, et tant que je serai de ce bas-monde, j’aurai encore à chanter jusqu’à ce que le Tout-Puissant me dise d’arrêter. » Une déclaration qui traduit son refus de considérer l’âge ou les difficultés de santé comme une raison suffisante pour renoncer définitivement à la musique.

Soixante ans de carrière et plusieurs générations d’artistes

Avec six décennies de parcours artistique, Patience Dabany revendique également l’influence qu’elle a exercée sur la scène musicale gabonaise. Interrogée sur le regard qu’elle porte sur sa carrière, elle estime avoir contribué à la formation de nombreux artistes. « Je regarde derrière moi et je constate que j’ai fait du bon travail, puisque toutes celles et tous ceux qui vont chanter avec moi sont passés par mon école. », affirme-t-elle dans cet entretien.

Cette longévité constitue l’une des particularités de son parcours. À travers des chansons populaires qui continuent de traverser les générations, La Mama a construit une identité musicale reconnaissable et conservé un lien avec son public. Son retour intervient ainsi dans un contexte où les artistes historiques de la musique gabonaise occupent une place importante dans la transmission du patrimoine culturel national.

Un concert placé sous le signe des retrouvailles

Le rendez-vous du 7 novembre au Palais des Congrès Omar Bongo Ondimba s’annonce comme une occasion de renouer avec les mélomanes après une longue absence. Patience Dabany promet de retrouver l’énergie qui caractérise ses prestations scéniques. « Je peux promettre que je tiendrai le rythme. », assure-t-elle, invitant son public à reprendre avec elle les chansons qui ont marqué sa carrière.

Plus qu’une simple représentation musicale, l’artiste présente ce concert comme le début d’une nouvelle étape. « C’est le lancement, c’est le recommencement, c’est le retour, on continue l’aventure ! », déclare-t-elle au quotidien L’Union. À ceux qui s’interrogent encore sur sa capacité à retrouver la scène, elle répond par une invitation à venir assister au spectacle. Pour Patience Dabany, Dernière Danse ne constitue donc pas un point final, mais l’affirmation d’une passion qu’elle entend continuer à partager avec son public.