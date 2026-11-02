«ACT-VBG» : les victimes appelées à plus d’implication dans les procédures judiciaires  

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L’implication insuffisante des victimes dans le suivi à terme des procédures judiciaires demeure un frein majeur, récurrent et particulièrement persistant dans la lutte quotidienne contre l’impunité des agresseurs. C’est précisément lors de la présentation officielle du bilan de clôture de la campagne de plaidoyer du projet « ACT-VBG » que ce détail crucial a été révélé au grand jour, mettant directement en lumière les fragilités profondes de toute la chaîne pénale et institutionnelle actuelle.

La rencontre stratégique, qui s’est déroulée le jeudi 29 octobre 2026 à la Baie des Rois, a su mobiliser activement l’Union européenne, le Réseau Femme Lève-Toi (ReFlet) ainsi que l’organisation Agir ensemble pour le développement des droits humains. Au cœur de leurs échanges approfondis figure le constat amer de l’absence totale d’implication de l’État dans les causes profondes des violences basées sur le genre, soulignant un vide institutionnel criant.

Des procédures plombées par les pressions et l’ambivalence

​Sur le terrain, la réalité quotidienne de la justice se heurte à de multiples obstacles complexes. D’un côté, l’attitude changeante de certaines plaignantes complique grandement l’action des associations de défense. Comme le souligne fermement Edith Mekina, vice-présidente de l’ONG ReFleT. « Il faut que les victimes soient cohérentes, on ne peut pas réclamer la sanction d’un bourreau puis faire marche arrière pour arranger les choses. Les faiblesses viennent aussi de nous les femmes ».

​De l’autre, le lourd poids de l’entourage familial et la précarité institutionnelle étouffent continuellement la parole des plaignantes. Le capitaine Ivala, cheffe de service protection femmes et enfants, complète ce sombre diagnostic de terrain. « Les procédures n’aboutissent pas souvent parce que les victimes se rétractent sous la pression familiale, combinée à l’absence de refuges ou de centres d’accueil à long terme ». Ces carences exigent une mobilisation générale urgente et résolue pour protéger durablement toutes les citoyennes en détresse. Seule l’implication véritable des victimes hommes comme femmes pourrait permettre d’aboutir à l’arrestation effective des bourreaux.