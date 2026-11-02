Canal Creative Talent : Kris Kouendzi, candidat gabonais, décroche son ticket pour la finale panafricaine 

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Au terme d’un bootcamp immersif de trois jours mené à Libreville, le jeune créateur de contenu Kris Kouendzi a surclassé ses rivaux pour s’imposer comme le grand lauréat de la première édition nationale de Creative Talents, un concours d’envergure initié par le groupe CANAL+. Une victoire de choix qui lui offre l’opportunité unique de représenter le Gabon lors de la grande finale panafricaine.

​Cette première édition gabonaise a mis en lumière quatre talents prometteurs du web local, à savoir Brice Mezui, Kris Kouendzi, Jessy Moussialy et Benjelia Mouketou. Rassemblés du 21 au 23 octobre, les candidats ont été évalués avec soin par un jury d’experts composé de la créatrice de contenu Coralie La Louve, de Bernice Moussounda épouse Madoungou, responsable Communication de CANAL+ Gabon, et du photographe professionnel Burel Lewis .

Une formation intensive encadrée par des professionnels

Dans ce quatuor, le jeune créateur de contenu Kris Kouendzi, s’est illustré positivement. En effet, grâce à la qualité remarquable de son projet et sa régularité tout au long du projet, il a su charmer et convaincre le jury. Toute chose qui lui a valu la première place de ce bootcamp, ainsi que le chaperon de représentant officiel du Gabon pour la finale panafricaine. Celle-ci se tiendra aux côtés de candidats d’autres pays du continent. En outre, durant ce parcours, les participants ont pris part à des ateliers pratiques de création et de production audiovisuelle dirigés par Antoine Koueli, réalisateur et fondateur de Chen Zen View Productions.

Ils ont également profité de masterclasses en ligne animées par le célèbre créateur de contenu ivoirien Yannick Boka, axées sur les clés indispensables de la professionnalisation. À travers ce programme formateur, CANAL+ confirme une fois de plus son ambition indéfectible d’accompagner l’émergence des talents créatifs de demain en Afrique. Les regards et espoirs sont désormais tournés vers Kris Kouendzi pour une victoire face aux créateurs des autres nations.