Aide publique au développement : quelle est la contribution réelle de la Russie en l’Afrique ?

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Alors que la Russie multiplie les initiatives diplomatiques et les partenariats stratégiques avec plusieurs États africains, son engagement financier dans l’aide publique au développement demeure difficile à mesurer. Une étude comparative consacrée aux relations de l’Afrique avec ses principaux partenaires internationaux fait apparaître une absence de données consolidées sur l’aide russe, contrairement aux contributions recensées pour l’Union européenne, les États-Unis et la France. Cette différence de visibilité statistique soulève une interrogation : quelle place occupe réellement Moscou dans le financement du développement africain ?

Depuis plusieurs années, la Russie cherche à renforcer ses relations avec les pays africains, notamment à travers la coopération diplomatique, militaire, énergétique et commerciale. Cette présence s’accompagne d’un discours privilégiant la souveraineté des États et la diversification des partenariats internationaux. Pourtant, lorsqu’il s’agit d’évaluer les engagements financiers consacrés au développement, les données disponibles dans l’étude transmise dressent un tableau plus contrasté. Les contributions russes apparaissent relativement modestes dans plusieurs mécanismes multilatéraux, sans que cela permette de mesurer exhaustivement l’ensemble de l’assistance bilatérale accordée par Moscou.

Une aide russe difficile à quantifier

Selon le tableau comparatif, l’Union européenne et ses institutions affichent 16,781 milliards de dollars d’aide publique au développement en direction de l’Afrique en 2024. Les États-Unis sont crédités de 15,82 milliards de dollars, contre 3,39 milliards pour la France, dont les contributions doivent être distinguées de celles de l’ensemble européen pour éviter les doubles comptages.

Pour la Russie, aucune donnée consolidée n’est renseignée dans cette rubrique. Cette absence constitue une limite importante de l’exercice comparatif. Elle ne signifie pas que Moscou ne finance aucun programme de développement en Afrique, mais empêche d’établir une comparaison globale fiable avec les autres partenaires. L’aide russe peut notamment emprunter des canaux bilatéraux qui ne sont pas détaillés dans le document.

Des contributions modestes aux mécanismes multilatéraux

Les autres indicateurs présentés permettent néanmoins d’apprécier une partie de l’engagement financier russe. En 2025, sa contribution au Programme alimentaire mondial (PAM) est évaluée à 48 millions de dollars, contre 113 millions pour la France, 600 millions pour l’Union européenne et 2 milliards pour les États-Unis. Ces chiffres portent sur un organisme particulier et ne représentent donc pas l’intégralité de l’aide humanitaire de chaque partenaire.

Le même constat apparaît dans les données relatives au Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). L’étude mentionne une contribution russe de 1,89 million de dollars en 2025, contre 29,17 millions pour la Chine et 312,78 millions attribués à l’Union européenne. Ces écarts suggèrent une participation russe plus limitée aux dispositifs multilatéraux considérés, sans renseigner sur les montants mobilisés dans d’autres programmes.

Une coopération davantage orientée vers les relations bilatérales ?

L’étude souligne également l’absence de contribution russe au budget de l’Union africaine dans le périmètre examiné. À titre comparatif, elle attribue 259 millions de dollars à l’Union européenne, 23 millions aux États-Unis et 11 millions à la Chine. Elle relève par ailleurs que la Russie ne participe pas au financement du Fonds africain de développement à travers le mécanisme FAD-16 présenté.

Ces éléments conduisent les auteurs à décrire une coopération russe principalement structurée autour des relations bilatérales plutôt que du financement des institutions continentales. Cette orientation peut expliquer une partie des différences constatées, mais elle ne permet pas, à elle seule, d’évaluer l’efficacité ou la valeur économique des engagements russes. Une telle appréciation nécessiterait notamment des informations sur les projets effectivement financés, les bénéficiaires et les résultats obtenus.

Au-delà de l’influence diplomatique, la question des résultats

Pour les pays africains, dont le Gabon, la question dépasse le seul classement des puissances internationales. L’intérêt d’un partenariat devrait également s’apprécier à travers les infrastructures réalisées, les emplois créés, les compétences transférées et les financements effectivement mobilisés. Une coopération diplomatiquement visible ne produit pas nécessairement les mêmes retombées qu’un programme de développement doté de ressources financières importantes.

L’analyse de l’engagement russe appelle donc un inventaire plus complet de ses financements bilatéraux, de son assistance technique, de ses éventuelles annulations de dettes et de ses contributions humanitaires. En l’absence de ces éléments, les chiffres disponibles permettent de constater une participation limitée à plusieurs mécanismes multilatéraux, mais non de conclure à une absence générale d’aide au développement. Pour mesurer la contribution réelle de Moscou à l’Afrique, l’enjeu reste de dépasser les déclarations diplomatiques et d’identifier les financements effectivement décaissés ainsi que leurs retombées pour les populations.