CIIE 2026 : Le Gabon en vedette à Shanghai pour ouvrir une nouvelle ère de partenariat avec la Chine

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Les projecteurs du Centre national des expositions et des congrès de Shanghai se sont tournés aujourd’hui vers le pavillon gabonais. À l’occasion du coup d’envoi de la 9ème édition de l’Exposition internationale d’importation de la Chine (CIIE), le Gabon a fait une entrée remarquée en tant que pays d’honneur. La cérémonie d’ouverture, présidée par le Vice-Premier ministre du Conseil des Affaires d’État de la République populaire de Chine, Ding Xuexiang, a été marquée par la présence solennelle du Chef de l’État Brice Clotaire Oligui Nguema.

Pour sa toute première participation sous ce statut privilégié, Libreville n’a pas fait les choses à demi-mot. Coordonné par le Commissariat général aux expositions du Gabon (CGEG) en tandem avec l’Agence nationale de promotion des investissements, le pavillon national s’articule autour d’un slogan ambitieux : « Gabon, terre d’opportunités, de transformation, partenaire d’avenir partagé ».

À travers cette vitrine interactive, le pays met en avant ses essences de bois précieuses et des échantillons uniques de sa biodiversité, réaffirmant son rôle central d’éco-acteur et de deuxième poumon vert de la planète.

Des liens diplomatiques et économiques consolidés

Prenant la parole devant un parterre de personnalités et de décideurs internationaux, le Président de la République a d’emblée tenu à saluer la solidité de l’axe Libreville-Pékin. Le Chef de l’État a rappelé que la présence de notre pays à cet événement est « la preuve de la très longue amitié qui existe entre la Chine et le Gabon. Elle démontre que les accords commerciaux que nous signons entre États portent leurs fruits de manière concrète ».

Au-delà du symbole diplomatique, l’enjeu demeure résolument économique. Brice Clotaire Oligui Nguema a détaillé les priorités stratégiques du Gabon : accélérer l’industrialisation nationale, développer la transformation locale des matières premières, moderniser les infrastructures et favoriser le transfert de technologies.

Un appel vibrant aux investisseurs chinois

S’adressant directement au monde des affaires asiatique, le Président de la Transition a lancé une invitation offensive à investir sur le sol gabonais. Il a notamment vanté les atouts de la Zone Économique Spéciale de Nkok, infrastructure déjà opérationnelle offrant des avantages fiscaux attractifs et une logistique aux normes internationales.

Listant les opportunités majeures, de la transformation du bois, du manganèse et du fer de Belinga aux 5 millions d’hectares de terres arables, le Chef de l’État s’est également tourné vers l’économie durable et les infrastructures essentielles. Il a ainsi exhorté les partenaires à « investir dans les défis que sont l’énergie, l’eau, la santé et le numérique, car ces secteurs sont sources de vie », tout en pointant le potentiel des crédits carbone et de la pharmacopée.

Jusqu’au 10 novembre, le Gabon entend tirer pleinement parti de ce rendez-vous colossal de 440 000 m² réunissant 4 142 exposants étrangers, affirmant haut et fort son ambition sur la scène internationale.