Gabon : lancement des compétitions d’Echec pour la saison 2026-2027

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La Fédération gabonaise des échecs (FGE) vient de donner le coup d’envoi officiel de la saison échiquéenne 2026-2027. Placée sous le signe du renouveau et de l’ambition, cette nouvelle année sportive s’annonce particulièrement riche pour les passionnés du noble jeu à travers le pays. À travers cette nouvelle saison, l’institution entend bien insuffler une dynamique inédite et renforcer la compétitivité des joueurs gabonais, des catégories juniors aux seniors.

Au cœur de cette programmation ambitieuse figure le Championnat national individuel qui se déroulera à compter de ce mois de novembre 2026 jusqu’au mois de mars 2027. En effet, cette compétition permettra d’attribuer les titres nationaux dans les catégories U8, U10,U12,U14,U16,U18 jusqu’aux seniors. Selon le communiqué signé de son président Barthélémy Bongo Akanga, le circuit du Grand Chess Tour – Grand Prix national du Gabon, offrira quatre grands rendez-vous incontournables. Parmi eux, le tournoi Gabon Télécom en décembre 2026 et de la 8e édition de l’open d’échecs de Libreville prevue au mois de mars 2027.

Un calendrier riche en compétitions nationales et rayonnement international

Le programme se distingue également par des initiatives originales et d’envergure sous-régionale. La Coupe de la Fédération, baptisée « FM Jean-Pierre Moulain Ayombo » en hommage au premier joueur gabonais titré, mettra à l’honneur l’esprit d’équipe à travers une formule mixte intergénérationnelle. De plus, le Gabon s’apprête à accueillir le très stratégique Zonal 4.3. Ce championnat individuel réunira l’élite échiquéenne d’Afrique centrale et des pays voisins, du Cameroun à la République démocratique du Congo en passant par le Tchad, avec en jeu de précieux tickets qualificatifs pour la Coupe du monde.

Pour garantir me succès de cette saison mémorable,la FGE appelle à une forte mobilisation des clubs,des ligues, notamment celle de Port-Gentil et des parents. Elle insiste sur la necessite de s’acquitter rapidement des frais de licence, sésame indispensable pour une meilleure structuration de l’activité officielle. Avec un tel engagement et un agenda aussi dense, les échecs gabonais confirment leur volonté de briller durablement sur la scène nationale et internationale. Alors à vos damiers, jouez !