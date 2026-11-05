Gabon : Camélia Ntoutoume rompt le silence après l’ultimatum fixé pour son retour à l’Assemblée nationale 

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Il aura fallu attendre 48 heures pour que l’ancienne ministre de l’Éducation nationale, Camélia Ntoutoume Leclercq, sorte de sa réserve. Dans une publication sur Facebook, ce 5 novembre 2026, l’ancienne membre du gouvernement a réagi aux déclarations du président de l’Assemblée nationale, Régis Onanga Ndiaye, qui, lors de la séance de questions au gouvernement, a fixé au 13 novembre prochain le délai imparti aux anciens ministres pour reprendre leur siège au sein de l’hémicycle. À défaut de retour dans ce délai, le président de l’institution parlementaire a indiqué qu’il se réservait la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle afin de faire constater leur absence. Outre Camélia Ntoutoume Leclercq, Philippe Tonangoye, ancien ministre de l’Accès universel à l’Eau et à l’Électricité, est également concerné par cette situation.

Dans son message adressé à ses parents, amis, camarades et connaissances, Camélia Ntoutoume Leclercq a d’abord tenu à justifier sa prise de parole après plusieurs sollicitations indiquant que « Une dame de ma trempe a toujours privilégié la noblesse du silence, la retenue et la sagesse de la hauteur d’esprit ». L’ancienne ministre estime toutefois que cette attitude ne doit pas être assimilée à une quelconque faiblesse. « Il arrive un moment où il devient nécessaire de poser des limites et de rappeler certains principes », a-t-elle ajouté, dans une réaction qui traduit son désaccord avec le ton employé à son égard.

L’article 74 seul maître des horloges

Pour étayer sa position, la députée de Ntoum invite ses interlocuteurs à se référer aux dispositions de l’article 74, qu’elle considère comme déterminantes dans l’appréciation de sa situation. « Je voudrais simplement vous inviter à prendre connaissance de l’article 74, afin que chacun puisse apprécier la situation à la lumière des dispositions qui encadrent la question », précise-t-elle. Une manière de déplacer le débat sur le terrain juridique et de rappeler que le retour des anciens membres du gouvernement à l’Assemblée nationale doit s’apprécier au regard des textes en vigueur.

Rappelant avoir été relevée de ses fonctions le 11 octobre 2026, elle s’interroge « Sommes-nous déjà le 11 novembre 2026 pour qu’il soit question de me fixer un ultimatum ou d’adopter un ton comminatoire à mon égard ? ». Elle appelle ainsi au respect des règles et des personnes, affirmant que « les textes, les procédures et les personnes » doivent rester des principes fondamentaux, quelles que soient les circonstances. À huit jours de l’échéance annoncée par le président de l’Assemblée nationale, sa réaction relance donc le débat sur les modalités et le calendrier de réintégration des anciens ministres au Parlement. Reste désormais à savoir si cette prise de position sera suivie d’un retour effectif à l’hémicycle ou si le différend connaîtra un prolongement devant la Cour constitutionnelle.