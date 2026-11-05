Gabon : découverte de nouvelles espèces végétales et urgence d’une protection ciblée

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Dans les forêts denses du Gabon, qui recouvrent près de 90 % du territoire, les botanistes multiplient les expéditions pour percer les secrets d’une flore tropicale encore largement inexplorée. D’après nos confrères d’Africanews, ce travail d’inventaire minutieux mené au cœur du bassin du Congo permet de révéler chaque année de nouvelles espèces, tout en soulignant la nécessité vitale de les protéger face aux pressions environnementales.

Au cœur de la capitale Libreville, le jardin botanique de Sibang s’impose comme le pôle névralgique de cette quête scientifique. Portée par des chercheurs engagés tels qu’Archange Boupoya, l’équipe s’efforce de répertorier une flore estimée entre 7 000 et 10 000 espèces. Chaque année, les campagnes d’exploration permettent ainsi d’identifier en moyenne une dizaine de spécimens inédits, illustrant une vitalité biologique d’une importance capitale pour la planète.

Des découvertes oui, mais des menaces multiples pèsent encore

Cependant, cette exubérante richesse naturelle subit de plein fouet des pressions anthropiques croissantes. L’urbanisation rapide, l’essor des plantations industrielles, l’exploitation minière et pétrolière ainsi que les grands travaux d’infrastructures fragilisent durablement les écosystèmes. Les experts alertent notamment sur le sort critique de certaines plantes aquatiques rares, comme les Podostemaceae, dont les habitats situés près des cascades sont directement menacés par des projets de barrages hydroélectriques.

D’ailleurs, l’incendie qui a touché l’ancien site de collection en 2016, une partie des archives botaniques du pays doit être conservée dans d’autres installations. Aujourd’hui, la préservation de ces milliers d’espèces nécessite de multiples efforts venant des botanistes. A l’heure où la préservation de la nature s’invite au centre des sommets internationaux, les botanistes gabonais lancent un signal fort. Pour eux, l’urgence absolue est de financer et de structurer une protection ciblée afin de préserver définitivement ce patrimoine irremplaçable avant qu’il ne s’éteigne. Et dans ce combat, les autorités compétentes devraient apporter leur soutien une meilleure conservation des espèces végétales.