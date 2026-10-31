Gabon : seuls 10,1 % des élèves du primaire maîtrisent les compétences minimales en lecture et en mathématiques

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Au Gabon, l’amélioration de l’accès à l’école ne s’accompagne pas d’une progression suffisante des apprentissages fondamentaux. Selon la Note de conjoncture économique du Gabon 2026 publiée par la Banque mondiale, seuls 10,1 % des élèves de quatrième année du primaire atteignent le niveau minimal de compétence en lecture et en mathématiques. Un résultat préoccupant qui interroge l’efficacité du système éducatif national, alors que les inscriptions scolaires ont considérablement augmenté au cours des dernières décennies. Au-delà de la fréquentation des établissements, c’est désormais la qualité des connaissances effectivement acquises par les élèves qui apparaît comme un défi majeur.

Scolariser davantage d’enfants constitue une avancée importante, mais encore faut-il que leur passage à l’école leur permette d’acquérir les compétences indispensables à la poursuite de leurs études. C’est tout l’enjeu soulevé par la Banque mondiale dans son rapport économique 2026 consacré notamment à l’éducation et au développement des compétences. L’institution constate que les progrès enregistrés dans l’accès à l’enseignement n’ont pas été accompagnés d’une amélioration comparable de la qualité des apprentissages. Une situation qui pose la question de l’efficacité des politiques éducatives, de la formation des enseignants et des conditions matérielles dans lesquelles les élèves gabonais sont scolarisés.

Neuf élèves sur dix sous le seuil minimal de compétence

Le constat dressé par la Banque mondiale est particulièrement préoccupant. Seuls 10,1 % des élèves de quatrième année du primaire atteignent simultanément le niveau minimal de compétence en lecture et en mathématiques. Autrement dit, près de neuf élèves sur dix n’atteignent pas ce seuil dans les deux disciplines considérées. Ce résultat ne signifie pas que tous ces élèves sont incapables de lire ou de calculer, mais qu’ils ne satisfont pas aux exigences minimales retenues par l’évaluation.

Cette faiblesse des acquis fondamentaux intervient alors que le Gabon a considérablement développé l’accès à l’éducation. Selon la Banque mondiale, les inscriptions au préscolaire ont été multipliées par cinq depuis 2001, tandis que celles de l’enseignement supérieur ont triplé. Pourtant, le nombre moyen d’années de scolarité demeure limité à 8,3 ans et tombe à environ six années lorsqu’il est corrigé pour tenir compte de la qualité des apprentissages. Ces données illustrent le décalage entre l’expansion quantitative du système éducatif et les connaissances réellement assimilées par les élèves.

Redoublements, abandons et insuffisances pédagogiques

Les difficultés d’apprentissage se traduisent également par des parcours scolaires marqués par les redoublements et les abandons. La Banque mondiale relève un taux de redoublement de 28 % dans le primaire public, tandis que le taux d’achèvement du premier cycle secondaire ne dépasse pas 35 %. Ces indicateurs témoignent des obstacles rencontrés par une proportion importante d’élèves pour progresser normalement dans leur scolarité.

L’institution identifie plusieurs facteurs susceptibles de compromettre la qualité de l’enseignement, notamment l’absentéisme des enseignants, les difficultés liées à la langue d’enseignement et la malnutrition des apprenants. À ces contraintes s’ajoutent les insuffisances en matériel pédagogique et les besoins de renforcement de la formation des enseignants. Le problème ne réside donc pas uniquement dans le nombre de salles de classe disponibles, mais également dans la capacité du système à garantir un enseignement régulier, adapté et suffisamment efficace pour permettre l’acquisition des savoirs fondamentaux.

Des inégalités territoriales qui aggravent les difficultés

Les disparités entre établissements urbains et ruraux constituent une autre dimension préoccupante du diagnostic. Selon une enquête réalisée en 2023 sur un échantillon représentatif d’écoles, aucune des écoles rurales étudiées ne disposait d’un accès à Internet, tandis que seulement 1,2 % possédaient des toilettes fonctionnelles. Ces carences matérielles affectent les conditions d’apprentissage et peuvent contribuer à l’absentéisme ainsi qu’aux abandons scolaires.

Ces résultats soulignent les limites d’une politique éducative qui privilégierait l’augmentation des capacités d’accueil sans garantir des conditions d’enseignement satisfaisantes sur l’ensemble du territoire. Pour les élèves vivant dans les zones les moins équipées, l’accès à l’école ne suffit pas à assurer l’égalité des chances. L’amélioration des infrastructures scolaires, de l’approvisionnement en matériel pédagogique et de l’encadrement des établissements apparaît ainsi indispensable pour réduire les écarts de résultats.

Faire de la qualité des apprentissages une priorité nationale

Face à ces insuffisances, la Banque mondiale recommande de renforcer la formation initiale et continue des enseignants, d’améliorer la disponibilité des supports pédagogiques et de consolider les mécanismes de gestion des établissements. L’institution insiste également sur la nécessité d’accorder une attention particulière aux apprentissages fondamentaux dès les premières années de scolarité, considérés comme un préalable à toute réforme durable de l’enseignement technique, professionnel et supérieur.

L’enjeu est également économique. Des élèves qui quittent le primaire sans maîtriser suffisamment la lecture et les mathématiques risquent de rencontrer davantage de difficultés dans la poursuite de leurs études et leur insertion professionnelle. Pour le Gabon, la réussite du système éducatif ne saurait donc être appréciée uniquement à travers le nombre d’enfants inscrits ou d’établissements construits. Elle devra aussi se mesurer à la proportion d’élèves capables de lire, comprendre et mobiliser les connaissances indispensables à leur avenir scolaire et professionnel.