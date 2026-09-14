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Nyanga : dépistage et chirurgie oculaire du 7 au 15 septembre 2026

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 14 septembre 2026 à 11h22min
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Un agent du ministère de la Santé en intervention dans la Nyanga © D.R.
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Du 7 au 15 septembre 2026, une campagne de prévention, de soins et de chirurgie oculaire se tient dans la région sanitaire Sud, dans la province de la Nyanga. Initiée par le ministère de la Santé, cette opération vise à rapprocher les soins ophtalmologiques spécialisés des populations de l’intérieur du pays. Elle s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Travail Annuel du Programme National de Lutte contre les Cécités et les Surdités au Gabon (PNLCS).

Cette initiative intervient alors que l’offre de soins ophtalmologiques spécialisés demeure limitée dans plusieurs structures sanitaires de l’intérieur du pays. En effet, l’absence d’ophtalmologues exerçant de manière permanente dans certaines localités contraint régulièrement les patients nécessitant une prise en charge spécialisée à être orientés, voire évacués vers Libreville. Ainsi, à travers cette campagne, des équipes médicales et paramédicales nationales sont mobilisées afin d’assurer directement certaines prestations au sein des structures sanitaires existantes dans la Nyanga.

Une prise en charge au plus près des populations

Concrètement, les populations bénéficient de plusieurs services liés à la santé oculaire. Il s’agit notamment du dépistage des principales affections oculaires, des consultations ophtalmologiques spécialisées ainsi que des soins et traitements adaptés aux pathologies diagnostiquées. Par ailleurs, des actes chirurgicaux oculaires sont réalisés lorsque les indications médicales le justifient. Les patients dont l’état nécessite une prise en charge plus poussée peuvent également être orientés vers des structures adaptées et bénéficier d’un suivi.

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Au-delà des soins dispensés durant cette période, cette campagne constitue donc un moyen de renforcer l’accès aux services ophtalmologiques spécialisés dans la province. Elle permet également d’intervenir plus précocement face à certaines affections susceptibles d’altérer durablement la vision lorsqu’elles ne sont pas prises en charge à temps. De ce fait, le déploiement d’équipes spécialisées dans la Nyanga participe à la réduction des évacuations sanitaires liées aux pathologies oculaires, tout en contribuant à une meilleure équité territoriale en matière de santé. À travers cette opération, le ministère de la Santé entend ainsi rapprocher davantage les soins spécialisés des populations et renforcer la prévention de la cécité au Gabon.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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