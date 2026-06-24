SEEG : un conseil d’administration sous haute tension face à la crise de confiance

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Alors que les coupures d’eau et d’électricité continuent d’alimenter le mécontentement des usagers, la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) pourrait tenir ce mercredi 25 juin un conseil d’administration extraordinaire. Une réunion qui intervient dans un contexte particulièrement sensible, marqué par les récentes critiques du président de la République et une accumulation de dossiers qui interrogent autant la performance opérationnelle que la gouvernance de l’entreprise.

La pression monte d’un cran à la Société d’énergie et d’eau du Gabon. Selon des informations rapportées par GabonReview, le conseil d’administration de l’entreprise publique devrait se réunir en session extraordinaire afin d’examiner plusieurs sujets devenus particulièrement préoccupants.

Cette rencontre intervient quelques jours seulement après le discours sur l’état de la Nation du président Brice Clotaire Oligui Nguema, au cours duquel le chef de l’État a dressé un constat sévère de la situation du secteur, rappelant les importants investissements consentis par l’État pour tenter d’améliorer l’accès à l’eau et à l’électricité.

Une entreprise sous le feu des critiques

Depuis plusieurs mois, les délestages récurrents, les coupures d’eau, les pannes techniques et les difficultés d’approvisionnement alimentent une frustration grandissante au sein de la population.

Les récentes interruptions d’électricité observées lors de déplacements présidentiels dans l’intérieur du pays, notamment à Tchibanga, ont contribué à replacer la question de la performance de la SEEG au cœur du débat public.

À cela s’ajoutent plusieurs dossiers sensibles qui fragilisent davantage l’image de l’entreprise, notamment les polémiques liées aux branchements directs, aux pertes techniques et commerciales ainsi qu’aux actes de vandalisme affectant les infrastructures du réseau.

La question de la gouvernance en toile de fond

Au-delà des difficultés techniques, c’est désormais la gouvernance même de la SEEG qui semble faire l’objet de toutes les attentions. Selon plusieurs observateurs, les administrateurs devraient être amenés à examiner les responsabilités dans la dégradation persistante du service malgré les investissements engagés ces dernières années.

Le débat pourrait également porter sur l’efficacité des réformes annoncées par les autorités, notamment la séparation progressive des activités de production, de transport, de distribution et de commercialisation. Cette réflexion intervient dans un contexte où le chef de l’État a lui-même évoqué la nécessité de transformations profondes pour permettre au secteur de retrouver durablement son efficacité.

Un rendez-vous décisif pour l’avenir du secteur

Pour de nombreux Gabonais, la question dépasse désormais les considérations administratives. L’enjeu est avant tout celui de l’amélioration concrète du service rendu aux usagers. Le conseil d’administration attendu ce 25 juin pourrait ainsi constituer un tournant dans la gestion de la crise que traverse l’entreprise. Entre impératif de performance, exigences de transparence et nécessité de restaurer la confiance des populations, les décisions qui pourraient en découler seront scrutées avec attention.

Car au-delà de la SEEG, c’est la crédibilité de toute la stratégie nationale de redressement du secteur de l’eau et de l’électricité qui se joue aujourd’hui. Et après les investissements annoncés, les Gabonais attendent désormais des résultats visibles et durables.