Sexualité : analgésique, antidépresseur,…ces médicaments réducteurs de la libido chez les hommes

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La sexualité fait partie des aspects essentiels de la vie humaine, mais elle peut parfois être perturbée par des facteurs liés au mode de vie, à la santé ou encore à certains traitements. Chez les hommes, une baisse du désir sexuel, des difficultés à obtenir une érection ou des troubles de l’orgasme peuvent ainsi apparaître sans prévenir. Selon BBC Afrique, plusieurs études montrent que six médicaments peuvent avoir des conséquences sur la santé sexuelle masculine.

Parmi les traitements les plus souvent mis en cause figurent certains antidépresseurs. Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, notamment, peuvent entraîner une baisse de libido, des difficultés d’érection ou une altération du plaisir sexuel. D’autres médicaments, comme les antihypertenseurs, peuvent aussi influencer la vie intime en agissant sur la circulation sanguine, l’énergie ou le fonctionnement hormonal, indique BBC Afrique.

Quand le traitement pèse sur le désir

En outre, les analgésiques sont aussi comptés, notamment les opioïdes. En effet, leur usage prolongé peut perturber l’équilibre hormonal et se traduire par une diminution du désir sexuel. Dans le même temps, les médicaments conte l’anxiété et ceux pour lutter contre les troubles sanguins, et contre la tuberculose ont aussi leur part à jouer dans ce changement. Pourtant, le sujet reste souvent tabou, alors qu’il touche une part importante d’hommes sous traitement. Face à ces effets secondaires, les spécialistes recommandent de ne pas interrompre un traitement de sa propre initiative.

Il est préférable d’en parler au médecin, qui pourra ajuster la dose, proposer une alternative ou évaluer si le trouble vient du médicament, de la maladie elle-même ou d’un autre facteur. Les troubles sexuels liés aux médicaments ne sont pas une fatalité, mais ils exigent une prise en charge claire et sans gêne.La parole médicale reste donc essentielle pour lever le silence autour d’un problème fréquent mais encore trop peu évoqué. Mieux informés, les patients peuvent protéger à la fois leur santé générale et leur équilibre intime, sans renoncer à un traitement utile.