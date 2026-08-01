Gabon : magistrats et journalistes édifiés sur la présomption d’innocence

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L’École nationale de la magistrature (ENM) a accueilli, le vendredi 31 juillet 2026, un atelier de renforcement des capacités consacré à un principe cardinal du droit processuel bafoué dans sa mise en œuvre. Placée sous le thème des « La protection de la présomption d’innocence : regards croisés entre les juridictions administratives, judiciaires et les médias », cette initiative rappelé la nécessité de concilier la liberté d’informer et la garantie des droits fondamentaux des justiciables.

À l’heure où la presse médiatique mêlé à la quête de visibilité poussent des professionnels du droit et du journalisme à outrepasser leurs limites éthiques, il est de bon aloi de rappeler l’urgence du respect du droit fondamental qu’est la présomption d’innocence. C’est dans cette optique que l’École nationale de la magistrature a organisé cet atelier de formation qui a été ouvert par le mot de bienvenue de son directeur général Armand Yebe. Ce dernier s’est réjoui de la coloration des participants qui témoigne de l’importance de l’initiative.

La présomption d’innocence, un droit fondamental à protéger

Les travaux à proprement parler ont été lancés par Glwadys Maganga Amoussou, Directeur des affaires sociales, suppléant le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, le Dr. Augustin Emane, empêché. Par la suite, Sidonie Flore Ouwé, Directrice de la formation continue, a circonscrit les objectifs assignés à ces assises. Il s’agit entre autres de bâtir un État de droit probant avec pour clé de voûte une synergie institutionnelle et déontologique entre l’appareil judiciaire et la presse.

L’essence normative de cet atelier a été décortiquée lors du premier module par Lilian Onewin Ogouamba, Commissaire à la loi près le Conseil d’État. Ce dernier a rappelé l’ancrage constitutionnel de 1991 à 2024 mais également conventionnel de la présomption d’innocence. S’ensuivit l’intervention d’Apollinaire Ondo Mve, Inspecteur Général des Services Judiciaires et ancien Président de la CCJA. Le magistrat hors hiérarchie a disséqué les garanties procédurales inhérentes aux phases d’enquête et d’instruction.

Presse et justice comme éclaireurs avisés de la santé d’un État

Occasion pour ce dernier de souligner le strict encadrement des mesures privatives de liberté et sur les obligations qui incombent au ministère public. La réflexion s’est ensuite déportée sur le terrain de l’action de l’État, avec une mise en relief du délicat équilibre entre les sanctions administratives prononcées ante-condamnation pénale et le contrôle de proportionnalité opéré par le juge de l’excès de pouvoir. La problématique s’est dynamisée lors de l’examen du rôle du quatrième pouvoir.

Sidonie Flore Ouwé lors de l’atelier de formation sur la présomption d’innocence © D.R.

En effet, eu égard à l’hyper-communication numérique, Apollinaire Ondo Mve a mis en garde contre les dérives de la « justice médiatique ». L’expérimenté magistrat qui a rappelé les affaires qu’il a dû gérer, a appelé à une stricte observation de la déontologie journalistique, garante de la protection de la réputation et du droit à l’image. Un rappel qui cadre la communication du parquet et la liberté de la presse. La session a été agrémentée par des travaux de groupe qui ont permis un échange questions-réponses.

Pendant près d’une heure, les acteurs de la justice mais également des médias ont passé au crible les carences dans la mise en œuvre de cette notion juridique. C’est ce brainstorming opérationnel qui a permis de déboucher sur l’édiction de recommandations prospectives. Cet exercice de dialectique s’est achevé par la remise des attestations. Toute chose qui a acté l’engagement des parties prenantes à ériger ce principe en rempart inviolable de la démocratie gabonaise. Les jalons d’une collaboration fructueuse ont été posés.