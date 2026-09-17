Eramet Comilog : 75 % des achats réalisés au Gabon, le pari du contenu local

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Au-delà de l’extraction et de la transformation du manganèse, Eramet Comilog entend faire de sa politique d’achats un levier de création de valeur pour l’économie gabonaise. Selon son Rapport RSE 2025, 75 % des achats de l’entreprise sont réalisés au Gabon. Un niveau qui traduit le poids de la commande locale dans son modèle économique et ouvre surtout un enjeu plus large : utiliser les besoins d’un acteur industriel majeur pour développer durablement les fournisseurs, prestataires et sous-traitants implantés dans le pays.

Dans une économie gabonaise encore fortement dépendante des importations, la question du contenu local est devenue centrale dans les industries extractives. L’enjeu ne consiste plus seulement à déterminer combien une entreprise produit, exporte ou verse à l’État, mais quelle part de son activité bénéficie directement à l’économie nationale. À travers sa politique d’achats, Eramet Comilog apporte une première réponse : trois quarts de ses acquisitions sont effectuées au Gabon. Une proportion significative qui place l’entreprise au cœur d’un écosystème de fournisseurs et de prestataires dont le développement peut contribuer à amplifier les retombées économiques de l’exploitation du manganèse.

75 % des achats effectués au Gabon

Le chiffre constitue l’un des indicateurs importants de l’empreinte économique présentée par Eramet Comilog. Derrière ces 75 % se trouve une logique qui consiste à faire circuler davantage la dépense générée par l’activité minière au sein de l’économie nationale. Chaque marché confié à une entreprise implantée au Gabon est susceptible d’alimenter de l’activité, de soutenir des emplois et de renforcer progressivement les capacités des fournisseurs intervenant autour de la chaîne minière.

L’impact peut être particulièrement important lorsque les entreprises bénéficiaires disposent elles-mêmes de salariés, de fournisseurs ou de sous-traitants locaux. La dépense initialement engagée par Eramet Comilog peut alors produire un effet d’entraînement dépassant la relation commerciale entre le donneur d’ordre et son prestataire. C’est précisément cette capacité à créer un écosystème économique autour de la mine qui donne au contenu local sa portée stratégique.

Faire émerger des entreprises gabonaises plus solides

Pour les entreprises nationales, travailler avec un groupe industriel de cette dimension peut également constituer un facteur de professionnalisation. Les exigences relatives à la qualité, aux délais, à la sécurité ou à la conformité imposent aux prestataires de renforcer leurs procédures et leurs compétences. À terme, cette montée en gamme peut leur permettre de conquérir d’autres marchés et de réduire leur dépendance envers un donneur d’ordre unique.

Cette politique trouve d’ailleurs un prolongement dans les actions de diversification économique mises en avant dans le Rapport RSE 2025. Eramet Comilog indique avoir engagé 1,170 milliard de FCFA pour financer 197 projets locaux à travers son dispositif de fonds d’amorçage. En parallèle, 138 entrepreneurs ont participé aux « Cafés Business ». Une articulation entre financement, accompagnement entrepreneurial et commande locale qui dessine progressivement une approche plus large du développement du tissu économique.

De l’achat local à la production locale

Un indicateur mérite néanmoins d’être approfondi dans les prochaines publications de l’entreprise : la distinction entre un achat effectué auprès d’une société établie au Gabon et un bien effectivement produit ou transformé dans le pays. Une entreprise gabonaise peut en effet commercialiser des équipements intégralement importés. Le développement du contenu local atteint une dimension supplémentaire lorsque la commande industrielle stimule directement la fabrication, la transformation ou la fourniture de services à forte valeur ajoutée sur le territoire national.

C’est sur ce terrain que la politique d’achats d’Eramet Comilog pourrait produire ses effets les plus structurants. Identifier les biens aujourd’hui importés mais susceptibles d’être fabriqués localement, accompagner les PME vers les standards industriels requis et sécuriser des volumes de commandes suffisamment prévisibles pourrait favoriser l’émergence de nouvelles capacités productives gabonaises. Le contenu local passerait alors d’une logique de domiciliation de la dépense à une véritable stratégie d’industrialisation.

Transformer la puissance d’achat en levier économique

L’enjeu rejoint directement l’ambition nationale de diversification économique. Une grande entreprise industrielle dispose d’un levier parfois sous-estimé : sa puissance de commande. Lorsqu’une part croissante de cette commande est orientée vers le tissu économique national, elle peut contribuer à créer des marchés suffisamment importants pour permettre à certaines PME de grandir, investir, recruter et améliorer leurs capacités techniques.

Avec 75 % de ses achats réalisés au Gabon, Eramet Comilog dispose donc d’une base significative pour approfondir cette dynamique. La prochaine étape consistera à mesurer davantage la valeur effectivement créée sur le territoire : nombre d’entreprises gabonaises bénéficiaires, emplois soutenus, part de biens produits localement et progression des PME vers des prestations à plus forte valeur ajoutée. Car le véritable succès du contenu local se mesurera, à terme, à la capacité de la commande minière à faire émerger des entreprises gabonaises suffisamment solides pour prospérer au-delà même de la mine.