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Sécurité au travail : Jordan Samuel Nganga plaide pour des secouristes dans chaque entreprise

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 16 juillet 2026 à 14h08min
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Les accidents en milieu professionnel rappellent souvent une réalité brutale : entre le moment où un drame survient et l’arrivée des secours, quelques minutes peuvent faire la différence entre la vie et la mort. Au Gabon, si le Code du travail impose déjà aux employeurs de prévenir les risques professionnels, il ne rend toujours pas obligatoire la présence de secouristes formés dans les entreprises et les administrations. Une lacune que Jordan Samuel Nganga, membre de la diaspora gabonaise au Canada, invite à combler à travers cette tribune. S’appuyant sur le récent incident survenu à Gabon Télévision, il plaide pour une réforme qui ferait des premiers secours en milieu de travail une véritable priorité nationale. 

« De la nécessité de former des secouristes en milieu de travail en République gabonaise

La santé et la sécurité au travail ne sont pas de simples obligations administratives. Elles constituent un droit fondamental des travailleurs et un levier essentiel de performance pour les entreprises et les administrations. Pourtant, malgré l’adoption du Code du travail de 2021, la prévention des risques professionnels demeure encore insuffisamment développée au Gabon.

Le récent incident survenu à Gabon Télévision, où une coupure d’électricité a provoqué un mouvement de panique parmi les agents, en est une illustration. Si l’intervention des sapeurs-pompiers a permis d’éviter le pire, cet épisode rappelle une évidence : les secours, aussi efficaces soient-ils, ne peuvent jamais être présents instantanément. Or, lors d’un malaise cardiaque, d’une hémorragie ou d’un accident grave, les premières minutes sont déterminantes. Des gestes simples réalisés par une personne formée peuvent sauver une vie.

Le Code du travail gabonais prévoit déjà, à son article 239, alinéa 2, que l’employeur doit assurer aux travailleurs « une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail dans le but de l’informer des risques de son travail et des moyens de les prévenir ». Cependant, il

ne rend pas obligatoire la désignation de secouristes ni leur formation aux gestes de premiers secours. Cette lacune mérite aujourd’hui d’être comblée.

Je propose que le Gouvernement soumette au Parlement une réforme imposant à chaque entreprise et administration de désigner des employés chargés des premiers secours et de leur assurer une formation certifiée. Le nombre de secouristes devrait être fixé par voie réglementaire, en fonction

de critères objectifs tels que l’effectif de l’établissement, les risques liés à l’activité et l’accessibilité des services de secours. Cette approche permettrait d’adapter les exigences aux réalités de chaque milieu de travail tout en garantissant une protection efficace des travailleurs.

Cette réforme devrait également prévoir l’identification claire des secouristes au sein de chaque établissement, la présence d’un matériel de premiers secours adapté et des contrôles permettant de s’assurer du respect de ces obligations.

Former des secouristes en entreprise ne représente pas une charge, mais un investissement. C’est protéger des vies, réduire les conséquences des accidents du travail et renforcer la culture de prévention dans notre pays.

À l’heure où le Gabon ambitionne de moderniser son administration et son économie, il est temps de faire de la sécurité des travailleurs une véritable priorité. Une législation renforçant l’organisation des premiers secours en milieu professionnel constituerait une avancée majeure et permettrait, demain, de sauver des vies qui, autrement, pourraient être perdues faute d’une intervention immédiate.

Jordan Samuel Nganga

Membre de la diaspora gabonaise au Canada »

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