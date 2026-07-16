Lambaréné : La mairie interdit la vente de carpes à la brouette

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Dans les ruelles de Lambaréné, et particulièrement au sein du quartier Isaac, le ballet quotidien des brouettes lourdement chargées de poissons d’eau douce appartient désormais au passé. La municipalité vient de frapper un grand coup en interdisant le commerce ambulant de carpes. Cette décision radicale bouscule profondément le quotidien de nombreux vendeurs informels, dont la subsistance dépend directement de cette activité itinérante.

Pour justifier cette mesure impopulaire mais jugée indispensable, le maire de la commune du « Grand Blanc », Guy-Pierre Biteghe, rappelle ses prérogatives de premier magistrat et de garant de l’ordre public. L’édile met en avant deux arguments majeurs : la salubrité et l’équité économique.

Sur le plan sanitaire, la conservation du poisson pose un problème critique. Faute de glace ou de dispositifs frigorifiques adéquats dans les brouettes, la marchandise s’altère rapidement sous la chaleur. Les acheteurs, notamment les voyageurs reliant Lambaréné à Libreville, se retrouvent ainsi régulièrement avec un produit dégradé.

Par ailleurs, cette pratique crée une concurrence déloyale flagrante. En allant directement au-devant des clients, ces vendeurs mobiles court-circuitent les commerçants sédentaires installés dans les espaces officiels, qui s’acquittent de leurs taxes et respectent les règles établies.

Un retour obligatoire dans les marchés officiels

Face à cette situation, la municipalité n’entend pas transiger. Les autorités locales exhortent fermement les revendeurs à réintégrer les circuits formels. Pour continuer d’exercer leur activité, ces derniers devront désormais s’établir au sein des structures dédiées, telles que le centre de pêche de la ville ou les différents marchés municipaux.

Le message du maire se veut rigoureux : tant que les commerçants respecteront les zones autorisées, ils ne rencontreront aucun obstacle de la part des autorités. En revanche, tout contrevenant surpris en dehors de ce périmètre réglementaire s’exposera à des sanctions immédiates de la police municipale.

Trouver l’équilibre entre ordre et survie économique

Si la recherche d’une meilleure hygiène et d’une régulation du marché est légitime, l’enjeu consiste maintenant à accompagner ces jeunes vendeurs vers la formalisation. Un dialogue constructif s’avère désormais indispensable pour concilier le respect des lois, la sécurité alimentaire et la préservation de l’emploi pour ces familles.