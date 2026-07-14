Gabon : perturbation temporaire du trafic ferroviaire 

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A la suite d’un incident survenu sur la voie ferrée ce mardi 14 juillet 2026, notre programme de circulation des trains est momentanément perturbé.

Nos équipes sont à pied d’œuvre afin de rétablir le trafic dans les meilleurs délais.

En conséquence, les trains de voyageurs prévus ce jour sont annulés et reprogrammés comme suit :

Mercredi 15 juillet 2026

Départ du train Express n° 211 de la gare d’Owendo à 11h00 ;

Départ du train Omnibus n° 230 de la gare de Franceville à 20h00.

Jeudi 16 juillet 2026

Départ du train Omnibus n° 431 de la gare d’Owendo à 19h00 ;

Départ du train Express n° 410 de la gare de Franceville à 13h30.

Pour les autres trains, le trafic reprendra également à compter de ce mercredi à partir de 20h30.

La Setrag présente ses sincères excuses à l’ensemble de ses usagers pour les désagréments occasionnés et les remercie de leur compréhension.