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Championnat d’Afrique de karaté Zone 4 : moisson historique de 15 médailles pour les Panthères

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 15 juillet 2026 à 15h11min
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La sélection gabonaise de karaté-do a signé une performance retentissante lors de la 16e édition du Championnat d’Afrique de la Zone 4, qui s’est disputée du 10 au 12 juillet à Bujumbura, au Burundi. Avec un total de 15 médailles dont 5 en or, 4 en argent et 6 en bronze, les Panthères confirment leur montée en puissance et s’adjugent la tête du classement général, selon les informations de l’Agence Gabonaise de Presse (AGP).

Sur les tatamis burundais, les athlètes gabonais ont fait preuve d’une détermination exemplaire, bousculant la hiérarchie régionale. En se hissant au sommet du classement, le Gabon devance de grandes nations de la discipline ainsi que le pays hôte. 

La délégation gabonaise relègue ainsi derrière elle le Burundi, le Cameroun, le Congo, la République démocratique du Congo (RDC), la Guinée équatoriale, la République centrafricaine (RCA) et le Tchad. Cette victoire collective témoigne de la vitalité d’un vivier national en pleine mutation.

Cinq titres continentaux et une pluie d’accessits

Dans le détail, la Marseillaise gabonaise, La Concorde, a retenti à cinq reprises grâce à des performances individuelles de haut vol : David Obissa (seniors, -67 kg); Gildas Nicolas Yoan Koumoué Ongondja (seniors, -84 kg), David Olivier Nzong Nzong (juniors, +76 kg); Tracy Bipakila (espoirs, +68 kg) et Christiy Ayouma. 

La relève a également montré de belles dispositions en s’offrant quatre médailles d’argent, œuvres de Loisye Cokin Chakambal Mombo (seniors, -60 kg), Pierre Jacques Morambeaud Mourambou (juniors, -76 kg), Mboungah Villinet Daryl (espoirs, -60 kg) et Alain Festus Obissa Oyabi (espoirs, -67 kg).

Pour compléter cette magnifique moisson, six breloques de bronze ont été arrachées de haute lutte par Jeriel Siméon Mouissi (kata), Noé Makaya Ibouanga (juniors, -61 kg), Deacken Kirwin Owansango (juniors, -55 kg), Samuel Fallou Poaty Diallo (juniors, -68 kg), ainsi que Warren Koumbi Moutety (-75 kg) et à nouveau Mboungah Villinet Daryl chez les espoirs.

Un triomphe sportif doublé d’une consécration diplomatique

Au-delà de la gloire acquise sur les tatamis, cette campagne burundaise a consacré l’influence grandissante du Gabon dans les instances décisionnelles du karaté continental. Le président de la Fédération gabonaise de karaté-do et arts martiaux affinitaires (Fegakama), Maître Claude Pamphil Youmou Andimi, a été élu deuxième vice-président du Bureau exécutif de l’Union des fédérations africaines de karaté (UFAK) pour la Zone 4.

Cette double réussite, à la fois athlétique et politique, marque un tournant majeur pour le karaté gabonais, qui s’impose désormais comme un acteur incontournable à l’échelle africaine.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire

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