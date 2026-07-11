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Gabon : lancement d’une campagne de régularisation des carrières des footballeurs

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 11 juillet 2026 à 9h46min
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Instantané du match CF Mounana - Vautour FC © D.R.
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L’Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon (ANFPG) a annoncé, le jeudi 9 juillet, le lancement d’une vaste campagne de régularisation des carrières des footballeurs professionnels et des anciens joueurs du championnat national pour la période allant de 1996 à 2026. Conduite avec la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), cette initiative doit permettre à de nombreux acteurs du ballon rond d’accéder plus facilement à la pension de retraite et aux autres prestations sociales.

C’est par le biais de son service communication que l’Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon a annoncé jeudi dernier le lancement de cette campagne. L’opération concerne exclusivement les footballeurs professionnels et les anciens joueurs qui ont évolué dans le championnat national durant ces trois dernières décennies. Elle fait suite à plusieurs séances de travail avec la Caisse nationale de sécurité sociale. L’objectif est de mettre à jour les dossiers de celles et ceux qui ont marqué les pelouses gabonaises au cours de cette période.

Des carrières reconstituées pour une meilleure prise en charge sociale

Pour l’ANFPG, cette opération répond à une réalité longtemps ignorée. En effet, de nombreux acteurs du football national ont porté les couleurs de leurs clubs et contribué au développement de la discipline. Pourtant, une partie d’entre eux ne dispose toujours pas d’un dossier administratif complet auprès de la CNSS. L’association souhaite donc retracer le parcours de chaque joueur concerné. Il s’agit de recenser les clubs fréquentés, les saisons disputées et les différentes périodes d’activité. Toutes ces informations permettront de reconstituer un historique fiable et de faciliter la mise à jour des dossiers.

Cette campagne doit surtout ouvrir la voie à une meilleure prise en compte des droits sociaux des sportifs. Les anciens talents du championnat national pourront ainsi prétendre, selon leur situation, à la pension de retraite, aux prestations sociales et aux autres dispositifs prévus par la CNSS. Pour mener à bien cette opération, les joueurs concernés sont invités à remplir le formulaire mis à leur disposition en cliquant sur le lien www.anfpg.com. Ils peuvent également se rendre au siège de l’ANFPG, à Malibé 1, dans le premier arrondissement de la commune d’Akanda. Un guichet d’enregistrement y a été ouvert afin de les accompagner dans leurs démarches.

À travers cette campagne, l’ANFPG espère mobiliser l’ensemble des joueurs concernés afin de constituer des dossiers complets qui seront ensuite transmis à la CNSS. Pour ces hommes et ces femmes qui ont contribué à écrire l’histoire du football gabonais, cette démarche pourrait enfin permettre de faire reconnaître officiellement leur parcours et de bénéficier des avantages liés à leur carrière. À terme, si cette opération produit les résultats escomptés, on espère qu’elle puisse s’étendre vers d’autres disciplines sportives.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire 

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