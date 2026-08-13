Gabon : Nicaise Moulombi appelle à «rejeter l’injure et la calomnie» dans le débat public

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Face à la montée des dérives verbales dans l’espace public et particulièrement sur les réseaux sociaux, Nicaise Moulombi appelle à la responsabilité collective. Dans une déclaration accordée à Gabon Media Time le 12 août 2026, le leader panafricain de la société civile a plaidé pour le respect des institutions, notamment du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, tout en invitant les Gabonais à ne pas confondre liberté d’expression, injure et calomnie.

La virulence du débat public gabonais, amplifiée ces dernières années par les réseaux sociaux, continue de susciter des réactions au sein de la société civile. Après plusieurs sorties dénonçant les propos injurieux visant des personnalités publiques, Nicaise Moulombi prend à son tour position en faveur d’un débat contradictoire débarrassé de la violence verbale.

« La grandeur d’une nation réside dans le respect de ses institutions »

Pour le leader panafricain de la société civile, la critique, même sévère, ne devrait pas conduire à l’affaiblissement du respect dû aux institutions de la République. Une exigence qu’il rattache directement à la stabilité nationale et à la dignité du débat démocratique. « La grandeur d’une nation réside dans le respect de ses institutions, en premier son Président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema et sa fierté se mesure à la dignité de son peuple », a déclaré Nicaise Moulombi à Gabon Media Time.

Cette prise de position intervient dans un contexte marqué par des polémiques autour des déclarations de certains activistes, notamment établis à l’étranger, contre le chef de l’État et d’autres personnalités. Pour Nicaise Moulombi, la liberté d’expression ne devrait pas servir de paravent aux attaques personnelles. « Rejetons l’injure et la calomnie, par une soi-disant liberté d’expression, car c’est en unissant nos voix contre la violence verbale que nous préserverons la paix face aux dérives », poursuit-il.

Liberté d’expression et responsabilité

Le propos pose une question centrale dans toute société démocratique : jusqu’où peut aller la liberté de ton dans la critique du pouvoir ? Si celle-ci constitue un principe essentiel du débat public, elle n’exclut pas la responsabilité de celui qui s’exprime.

Pour Nicaise Moulombi, l’enjeu dépasse d’ailleurs la protection des seules personnalités publiques. Il s’agit de prévenir l’installation progressive d’une culture politique dans laquelle l’invective se substituerait aux arguments et où la violence des mots deviendrait le principal instrument de confrontation.

Le leader de la société civile établit à cet égard un lien entre discours haineux et risques de violence, estimant que « les plus grandes atrocités sont nées de la haine ». Un avertissement qui invite les acteurs politiques, activistes, citoyens et responsables publics à mesurer la portée de leurs prises de parole.

Préserver la contradiction sans banaliser l’outrance

Cette position ne saurait pour autant conduire à assimiler toute critique des gouvernants à une attaque contre les institutions. Dans un État démocratique, l’action du président de la République, du Gouvernement comme celle de l’ensemble des responsables publics demeure naturellement susceptible d’être questionnée et contestée.

L’enjeu réside donc dans la frontière entre contradiction et injure, critique et calomnie, liberté et responsabilité. C’est sur cette ligne que Nicaise Moulombi appelle désormais à une prise de conscience collective. Dans un environnement numérique où les propos les plus excessifs bénéficient souvent d’une visibilité considérable, son appel renvoie finalement chacun à sa responsabilité : préserver la liberté du débat public sans laisser l’outrance et la haine devenir son langage ordinaire.