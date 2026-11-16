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Affaire Dylan : Jean Boniface Assélé placé sous mandat de dépôt à la Prison centrale de Libreville

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 16 novembre 2026 à 18h05min
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Jean Boniface Assélé lors de son déférement © D.R.
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L’affaire qui défraie la chronique dans la capitale gabonaise depuis la fin de la semaine dernière connaît un tournant judiciaire majeur. Selon les informations rapportées ce lundi 16 novembre 2026 par l’Agence gabonaise de presse (AGP), Jean Boniface Assélé, ancien ministre et président du Cercle des libéraux réformateurs (CLR) a été placé sous mandat de dépôt. Il est soupçonné d’être l’auteur des coups de feu qui ont grièvement blessé le jeune Midioko Jason Merlin, plus connu sous le nom de Dylan.

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Le mis en cause a fait face aux autorités judiciaires de la capitale en ce début de semaine. Déferré devant le parquet, il a d’abord été présenté au procureur de la République près le Tribunal de première instance de Libreville  Dick Fabrice Boungou Mickolo, dans le cadre de l’enquête ouverte pour faire toute la lumière sur ce drame.

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À l’issue de cet entretien avec le représentant du ministère public, le dossier a été transmis au cabinet d’instruction. C’est au terme de sa première comparution devant le juge d’instruction que la mesure privative de liberté a été prononcée, comme l’a constaté sur place l’Agence gabonaise de presse (AGP). Cette mise en détention préventive vise à garantir le bon déroulement des investigations à venir.

Rappel des faits au quartier Sibang

Cette décision de justice fait suite aux graves incidents survenus trois jours plus tôt, le vendredi 13 novembre dernier. Ce jour-là, au quartier Sibang, situé dans le sixième arrondissement de Libreville, des tirs avaient retenti, atteignant grièvement le jeune Midioko Jason Merlin, dit Dylan.

Les circonstances exactes entourant ce passage à l’acte, qui a suscité une vive émotion au sein de l’opinion publique et des riverains de cette zone de la capitale, restent au cœur des préoccupations des enquêteurs. Le déferrement de Jean Boniface Assélé devant le parquet marque ainsi l’aboutissement de la première phase de l’enquête préliminaire.

La procédure suit son cours

Désormais incarcéré, le suspect attendra en détention la suite des actes d’enquête. L’ouverture de l’information judiciaire va permettre au juge d’instruction d’approfondir les auditions, de confronter les versions et de rassembler tous les éléments matériels nécessaires à la manifestation de la vérité.

En attendant les prochaines étapes de cette procédure qui s’annonce particulièrement suivie, Jean Boniface Assélé demeure à la disposition de la justice gabonaise.

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Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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