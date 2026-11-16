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Fegafoot : Pierre-Alain Mounguengui officialise sa candidature à la présidence

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 16 novembre 2026 à 20h19min
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Pierre-Alain Mounguengui officiellement candidat à la présidence de la Fegafoot © D.R.
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La course à la magistrature suprême du football gabonais prend une tournure concrète. Ce lundi 16 novembre 2026, sur le coup de 16 heures, Pierre-Alain Mounguengui a sauté le pas en déposant officiellement son dossier de candidature pour l’élection du Comité exécutif de la Fédération gabonaise de football (FEGAFOOT).

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C’est dans les locaux de la maison du football gabonais que s’est déroulée cette séquence administrative. Reçu par les services du Secrétariat général, le candidat a remis l’ensemble des pièces requises entre les mains d’Upsonne Bouassa Koumba, Secrétaire général adjoint (SGA) de la fédération.

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Cette réception s’est opérée dans le strict respect des dispositions réglementaires qui encadrent l’actuel processus électoral. En s’acquittant de cette formalité, Pierre-Alain Mounguengui lève les derniers doutes quant à ses intentions et acte formellement son entrée dans l’arène pour briguer la présidence de l’instance faîtière.

Place à l’examen des dossiers

Si l’acte de candidature est désormais posé, le calendrier électoral suit son cours. Conformément aux textes en vigueur régissant la FEGAFOOT, les prochaines semaines seront consacrées aux vérifications d’usage. Les commissions compétentes auront la lourde tâche d’examiner minutieusement l’éligibilité et la conformité de chaque dossier enregistré avant de publier la liste définitive des prétendants retenus pour le scrutin.

Cette officialisation intervient à un peu plus d’un mois du rendez-vous électoral, fixé au 19 décembre 2026. Dans un climat où les attentes des clubs, des ligues et de l’ensemble des acteurs du ballon rond national sont particulièrement élevées, la présence confirmée de Pierre-Alain Mounguengui relance pleinement les débats autour de l’avenir et de la gouvernance de la discipline au Gabon.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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