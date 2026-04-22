Gabon : lancement du programme «Champions PFABO» pour booster l’industrie verte

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Longtemps restés dans l’ombre de l’exploitation forestière classique, les Produits Forestiers Autres que le Bois d’Œuvre (PFABO), huiles, résines et plantes médicinales sont désormais au centre d’une ambition nationale. C’est le sens à donner au lancement le lundi 20 avril 2026 du programme « Champions nationaux PFABO », marquant le passage d’une économie de cueillette à une véritable dynamique industrielle.

L’objectif affiché par la Directrice Générale de l’AGADEV, Scyrielle Sende Etali, est sans équivoque : structurer une filière complète. Il ne s’agit plus seulement de collecter les richesses de la forêt, mais de stimuler la transformation locale pour conquérir des marchés internationaux à forte valeur ajoutée.

Le programme repose sur un processus de sélection rigoureux. Sur les dix profils identifiés à ce jour, seuls trois « champions » seront retenus pour bénéficier d’un accompagnement intensif. Ces lauréats auront la lourde tâche de devenir les vitrines du savoir-faire gabonais, prouvant que la biodiversité peut être un moteur de croissance durable et de création d’emplois.

Un défi de mobilisation

Malgré ce potentiel immense, le faible nombre de candidatures initiales soulève des interrogations. Entre les difficultés de communication dans les zones rurales et la complexité de formaliser une économie souvent informelle, le chemin vers l’industrialisation reste semé d’embûches. Ce contraste souligne le besoin pressant d’un écosystème de soutien plus robuste pour aider les acteurs locaux à franchir le cap administratif et technique.

Pour l’AGADEV, ce programme est un test de maturité pour l’économie gabonaise. En clôturant la rencontre, Scyrielle Sende Etali a lancé un appel vibrant aux entrepreneurs : « Le choix est simple : subir ou construire. L’avenir des PFABO commence avec vous. »

Le Gabon trace ainsi une nouvelle voie : celle d’une souveraineté économique bâtie sur la valorisation intelligente et durable de ses ressources naturelles. Le défi est désormais de transformer cet essai institutionnel en un véritable mouvement national.