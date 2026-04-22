Toxidermie : une maladie causée par la prise des médicaments

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Parce que la prise de médicaments n’est pas sans danger. A travers une vidéo publiée ce 17 avril 2026, le dermatologue et vénérologue au Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL), le Dr Stéphanie Ntsame Mba a édifié sur les toxidermies qui représentent un ensemble de maladies cutanées causées par la prise de certains médicaments pouvant entraîner l’hospitalisation.

Le Dr Stéphanie Ntsame Mba, indique que les réactions liées aux toxidermies, bien que rares, peuvent être graves et nécessiter une hospitalisation. « Ce qu’elles ont en commun, c’est qu’elles sont provoquées par des médicaments. Ce ne sont pas des maladies fréquentes, mais elles existent et peuvent parfois entraîner des complications sérieuses», précise-t-elle. Les manifestations sont variées, rougeurs, démangeaisons, ampoules, plaies dans la bouche, yeux rouges ou gonflement du visage. Ces symptômes apparaissent généralement entre quelques jours et deux mois après la prise du médicament incriminé.

Les personnes les plus exposées et les médicaments concernés

Certaines catégories de patients sont plus susceptibles de développer des toxidermies, il s’agit principalement des personnes âgées ou des patients atteints de maladies chroniques telles que le diabète, l’hypertension ou le VIH. « Mais n’importe qui peut présenter une allergie médicamenteuse », ajoute le Dr Ntsame Mba. Presque tous les types de médicaments peuvent provoquer ces réactions, du paracétamol aux anti-inflammatoires, en passant par les traitements pour l’épilepsie ou la goutte. Cependant, la probabilité reste faible, une personne sur mille ou deux mille peut être touchée.

Le diagnostic et la prise en charge des toxidermies nécessitent l’expertise d’un professionnel de santé. Une hospitalisation peut être nécessaire si la réaction est sévère, notamment en cas de complications cutanées étendues ou de troubles généraux. Le traitement repose d’abord sur l’arrêt immédiat du médicament responsable, puis selon la gravité et le type de manifestation, des soins adaptés sont administrés pour apaiser la douleur, limiter l’inflammation et prévenir les infections. L’intervention rapide d’un dermatologue permet de réduire les risques et d’assurer un suivi efficace du patient.

A travers son message, la spécialiste appelle à la vigilance notamment en cas d’apparition de symptômes inhabituels après la prise d’un médicament notamment le gonflement du visage, des démangeaisons intenses, plaques ou ampoules sur le corps. Cela doit pousser le patient à consulter rapidement, soit aux urgences, soit en dermatologie. Une bonne information et une surveillance attentive peuvent ainsi sauver des vies et éviter des complications sévères liées aux toxidermies.