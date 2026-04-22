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Bikondom : un tradipraticien Camerounais meurt par noyade dans le Ntem

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 22 avril 2026 à 12h20min
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Sylvain Kamgang © D.R.
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Le village d’Avelemang, situé dans le district de Bikondom, dans le département du Ntem dans la province du Woleu-Ntem, a été le théâtre d’un drame qui a bouleversé ses habitants. Selon un article publié par Gabonactu le 20 avril 2026, Sylvain Kamgang, un tradipraticien et activiste camerounais, a trouvé la mort dans le fleuve Ntem au cours d’un rituel spirituel.

Originaire du Cameroun, Sylvain Kamgang était présent dans la localité pour soutenir sa petite amie, endeuillée après la perte d’un proche. Profitant de son séjour, l’homme  aurait décidé de procéder à un travail spirituel dans le village. Selon le récit de Gabonactu, le tradipraticien demandait même aux habitants les noms des défunts afin de réaliser ses incantations. Ses pratiques, mêlant offrandes et paroles incantatoires, ont rapidement attiré l’attention de la population locale. 

Les derniers instants de Sylvain Kamgang

Pour accomplir ce rituel, Sylvain Kamgang s’est rendu au fleuve Ntem, réputé pour ses eaux profondes et son courant parfois traître. Là, il aurait commencé par offrir des noix de cola, du vin et des pièces de monnaie aux génies du fleuve, prononçant des paroles incantatoires. Puis, selon les témoignages, il se serait immergé dans l’eau pour compléter son rituel, sans jamais remonter à la surface. Ce n’est que tard dans la nuit que son corps sans vie a été repêché par les villageois.

Pour l’heure, nul ne peut expliquer les motivations exactes qui ont poussé Sylvain Kamgang à plonger ainsi dans le fleuve. Cet incident soulève des interrogations sur la prudence des étrangers dans certaines zones rurales et sur la nécessité de connaître les dangers d’un lieu avant de s’y aventurer. De plus,il souligne l’importance de la prudence, même lorsqu’on poursuit des pratiques spirituelles ou culturelles, et laisse une empreinte douloureuse dans la mémoire de la communauté de Bikondom.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 22 avril 2026 à 12h20min
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Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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