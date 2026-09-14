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Gabon : Mbatchi Pambou alerte sur la banalisation de la précarité 

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 14 septembre 2026 à 18h45min
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La multiplication des demandes d’aide financière dans de nombreuses familles alerte Joachim Mbatchi Pambou. Dans une tribune consacrée à la précarité, le président du Forum pour la Défense de la République (FDR) observe une évolution devenue préoccupante. Solliciter un proche pour manger, se déplacer, payer un loyer, financer des soins ou scolariser un enfant tend progressivement à sortir du registre de l’exceptionnel. Pour l’ancien candidat à la présidentielle de 2023, cette situation traduit surtout l’élargissement des difficultés économiques à des catégories de citoyens qui semblaient jusque-là relativement autonomes. Le phénomène, visible à Libreville comme dans les villes de l’intérieur, révèle ainsi une fragilité sociale qui dépasse les seuls cas individuels. Mbatchi Pambou invite donc à dépasser les jugements moraux portés sur ceux qui demandent de l’aide et à examiner les causes profondes de cette dépendance croissante.

« Tendre la main n’est plus toujours l’expression d’un besoin exceptionnel. Cela devient, pour certains, une stratégie de survie », écrit-il. La banalisation de cette pratique constitue, selon lui, le signe d’une précarité qui « s’installe et qui touche des catégories de Gabonais de plus en plus larges ». Cette réalité concerne notamment les familles confrontées à la hausse des dépenses essentielles. Mais elle touche aussi les actifs, les jeunes diplômés et les retraités. Mbatchi Pambou souligne que « la solidarité familiale, aussi généreuse soit-elle, ne peut pas devenir le substitut permanent d’une véritable politique sociale et économique ». Lorsque celui qui aide connaît lui-même des difficultés, le mécanisme atteint ses limites.

Revitaliser le contrat social 

« La précarité ne se résume d’ailleurs plus à l’image traditionnelle de la personne sans ressources », affirme le responsable du FDR. Jeunes diplômés sans emploi, parents dont les revenus ne couvrent plus les charges, petits entrepreneurs et retraités peuvent désormais se retrouver dans une situation de dépendance. « La catégorie des personnes économiquement faibles aujourd’hui est beaucoup plus large qu’on ne veut parfois l’admettre », prévient-il. Cette banalisation de la précarité pose donc la question de l’efficacité de la solidarité nationale et de la capacité de l’État à protéger durablement les citoyens vulnérables.

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Pour Mbatchi Pambou, la réponse doit dépasser les aides ponctuelles. Il appelle à une « revisitation de notre contrat social et économique » et à des mécanismes de solidarité gouvernementale plus structurés. L’objectif, précise-t-il, est d’éviter que l’assistance devienne permanente. « La solidarité doit être le filet qui empêche de tomber, jamais le système qui condamne à rester au sol », écrit-il. Cette exigence prend une dimension particulière avec la Vᵉ République, dont les résultats devront, selon lui, être mesurés à l’aune du quotidien. La question centrale demeure simple « les Gabonais vivent-ils mieux ? » Pour le président du FDR, la lutte contre la banalisation de la précarité passe par l’emploi, des revenus suffisants, des services publics efficaces et une protection sociale capable de restaurer l’autonomie économique des citoyens.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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