Iloko : « Aucune raison ne peut justifier que Bilie-By-Nze soit maintenu en captivité »

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Déjà plus de 150 jours que l’ancien Premier ministre et candidat à la dernière élection présidentielle, Alain-Claude Bilié-By-Nze, est détenu à la Prison centrale de Libreville. Cette situation suscite l’incompréhension dans une partie de la classe politique. Après le député de l’Union nationale Jean Gaspard Ntoutoume Ayi, le président fondateur du Large Rassemblement Arc-en-ciel, Stéphane Germain Iloko Boussengui, a à son tour pris position, jugeant injustifiable le maintien en « captivité » de l’ancien chef du gouvernement.

Dans un poste Facebook, Stéphane Iloko affirme qu’aucune raison ne saurait, selon lui, justifier une privation prolongée de liberté. Sans réclamer un traitement de faveur pour Alain-Claude Bilié-By-Nze, il dit défendre la dignité humaine, la justice et le respect des droits fondamentaux. Il estime notamment que la durée de la détention, liée à une dette supposée de cinq millions de francs CFA remontant à dix-huit ans, pose désormais une question de proportionnalité.

Une détention qui alimente le débat sur la justice

Pour le responsable politique, l’enjeu dépasse désormais la personne de l’ancien Premier ministre. Il considère qu’une affaire financière ne devrait pas, dans les circonstances qu’il décrit, conduire à une privation de liberté qui s’éternise. Il rappelle que les désaccords politiques ne devraient pas empêcher les citoyens de se retrouver autour de principes communs. « La justice n’est pas la vengeance. L’État de droit n’est pas la captivité », affirme-t-il, appelant à un réexamen de la situation.

Stéphane Iloko lance un appel à la libération d’Alain-Claude Bilié-By-Nze, estimant que celui-ci a suffisamment payé, « si tant est qu’il ait quelque chose à payer ». Son intervention intervient alors que cette détention nourrit les interrogations sur le traitement judiciaire de l’affaire. Au-delà des clivages politiques, il invite les autorités compétentes à examiner les conditions de la détention et à veiller au respect des garanties fondamentales. Pour lui, le cas Bilié-By-Nze constitue un test pour la justice et l’État de droit dans le pays.