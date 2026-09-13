Derniers articlesPOLITIQUE

Fraude sociale : Franck Nguema appelle à accélérer la mise en place d’un registre social unifié 

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 13 septembre 2026 à 12h41min
1 732 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Le siège social de la Cnamgs à Libreville et Franck Nguema en médaillon © Montage GMT
Ecouter l'article

La fraude sociale pèse lourdement sur les finances publiques du pays. Si la direction de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) a apporté des précisions appelant à nuancer certaines interprétations, les constats de la Cour des comptes n’en relancent pas moins le débat. Dans ses audits, l’institution fait état d’environ 120 000 bénéficiaires indûment enregistrés dans le fichier des Gabonais économiquement faibles (GEF), sur près d’un million de personnes recensées. Cette situation ravive la proposition formulée le 4 septembre 2026 par l’ancien ministre et essayiste, Franck Nguema, celle d’accélérer la mise en place d’un Registre social unifié (RSU).

Dans son essai « Lutte contre la pauvreté Ce qui est bon pour les Gabonais est bon pour le Gabon », l’ancien ministre défend déjà cette approche comme un levier de ciblage social. Dans cet ouvrage, il présente le RSU comme un outil destiné à mieux identifier les ménages vulnérables et à orienter les aides publiques vers ceux qui en ont réellement besoin. Dans sa déclaration du 4 septembre, Franck Nguema a donc réitéré cet appel, en insistant sur la nécessité de contrôler, tracer et sécuriser les fonds sociaux.

Le RSU, rempart contre la fraude sociale

Dans sa déclaration, l’ancien ministre relie directement cette réforme aux enseignements des audits. Il estime que les prestations destinées aux populations pauvres doivent être protégées par des mécanismes de contrôle plus rigoureux, mais aussi par la numérisation des aides. Son objectif est de permettre un suivi du bénéficiaire, de l’éligibilité et des paiements, afin de limiter les doublons, les inscriptions indues et les détournements.

middle ban bien plus que du sport

Cette réforme suppose toutefois une coordination entre administrations et une actualisation régulière des données. Le RSU ne saurait être un simple fichier supplémentaire, il devra devenir une base fiable, partagée et sécurisée, capable d’éclairer les décisions publiques. Pour Franck Nguema, cette infrastructure doit surtout concentrer les ressources sur les personnes réellement vulnérables et rétablir la confiance dans la solidarité nationale.

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 13 septembre 2026 à 12h41min
1 732 Temps de lecture 1 minute
Photo de Karl Makemba

Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

Articles similaires

Santé  : les femmes qui fument exposées à 40% de risques d’infertilité prévient l’OMS 

13 septembre 2026 à 12h51min

Gabon : 900 000 alertes de hacking en 2 mois, le VPN est-il étranger à cela ?

13 septembre 2026 à 12h44min

Intégration commerciale : la CEA et le Gabon renforcent leur partenariat autour de la ZLECAF 

13 septembre 2026 à 12h26min

Débets : Alex Euv Moutsiangou réclame la même rigueur contre les débiteurs de l’État que contre les contribuables

13 septembre 2026 à 11h28min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page