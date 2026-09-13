Fraude sociale : Franck Nguema appelle à accélérer la mise en place d’un registre social unifié 

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La fraude sociale pèse lourdement sur les finances publiques du pays. Si la direction de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) a apporté des précisions appelant à nuancer certaines interprétations, les constats de la Cour des comptes n’en relancent pas moins le débat. Dans ses audits, l’institution fait état d’environ 120 000 bénéficiaires indûment enregistrés dans le fichier des Gabonais économiquement faibles (GEF), sur près d’un million de personnes recensées. Cette situation ravive la proposition formulée le 4 septembre 2026 par l’ancien ministre et essayiste, Franck Nguema, celle d’accélérer la mise en place d’un Registre social unifié (RSU).

Dans son essai « Lutte contre la pauvreté Ce qui est bon pour les Gabonais est bon pour le Gabon », l’ancien ministre défend déjà cette approche comme un levier de ciblage social. Dans cet ouvrage, il présente le RSU comme un outil destiné à mieux identifier les ménages vulnérables et à orienter les aides publiques vers ceux qui en ont réellement besoin. Dans sa déclaration du 4 septembre, Franck Nguema a donc réitéré cet appel, en insistant sur la nécessité de contrôler, tracer et sécuriser les fonds sociaux.

Le RSU, rempart contre la fraude sociale

Dans sa déclaration, l’ancien ministre relie directement cette réforme aux enseignements des audits. Il estime que les prestations destinées aux populations pauvres doivent être protégées par des mécanismes de contrôle plus rigoureux, mais aussi par la numérisation des aides. Son objectif est de permettre un suivi du bénéficiaire, de l’éligibilité et des paiements, afin de limiter les doublons, les inscriptions indues et les détournements.

Cette réforme suppose toutefois une coordination entre administrations et une actualisation régulière des données. Le RSU ne saurait être un simple fichier supplémentaire, il devra devenir une base fiable, partagée et sécurisée, capable d’éclairer les décisions publiques. Pour Franck Nguema, cette infrastructure doit surtout concentrer les ressources sur les personnes réellement vulnérables et rétablir la confiance dans la solidarité nationale.