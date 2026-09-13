Derniers articlesPOLITIQUE

Gabon : l’Association Force fait de sa rentrée un espace de propositions

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 13 septembre 2026 à 12h15min
1 832 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Une vue des panélistes entourés de la Coordonnatrice générale de Force (au milieu) © GMT
Ecouter l'article

Le Forum pour l’organisation de la relance et la concrétisation de l’espoir (FORCE) a effectué sa rentrée associative ce 12 septembre 2026 à Akanda, sous le thème « Bilan et perspectives : regards citoyens sur l’action gouvernementale ». La cérémonie a réuni les membres de l’association, plusieurs organisations partenaires et des habitants d’Akanda autour de deux panels en lien avec le développement socio-économique et infrastructurel du pays. 

Dans son discours d’ouverture, la coordinatrice générale, Scholastique Ayoli Letsina, a rappelé la volonté de FORCE de faire de la société civile un acteur engagé dans la construction du Gabon aux côtés du chef de l’Etat Brice Clotaire Oligui Nguema, largement plébiscité le 12 avril 2025. Pour elle, l’accompagnement de l’action publique doit également passer par l’observation, l’évaluation et la formulation de propositions.

Regards citoyens sur l’action gouvernementale

Cest tout le sens de ces panels dont le premier a porté sur « l’Action publique : état des lieux et enjeux ». Les échanges ont été présentés comme un exercice citoyen visant à distinguer les annonces des résultats obtenus. FORCE a insisté sur la nécessité de dépasser les critiques générales pour identifier les difficultés et proposer des solutions concrètes. Ultry Okenkali, membre fondateur de l’association et chargé des relations publiques, a souligné la vocation pédagogique de l’association, appelée à expliquer l’action gouvernementale aux populations et à remonter leurs préoccupations. 

middle ban bien plus que du sport
Une vue des animateurs du second panel © GMT

Le second panel, consacré au « Recensement général de la population et des logements 2026 : enjeux et implications », a permis d’examiner les données démographiques, leur répartition territoriale et leurs conséquences sur la planification nationale. Les travaux ont abouti à plusieurs résolutions destinées aux administrations concernées. Celles-ci ont été conçues sur la base des analyses pertinentes des panéliste, mais aussi des remarques et observations du public venu nombreux.

Un document cadre à destination des administrations 

Les participants ont notamment recommandé de mieux exploiter les données du recensement dans l’élaboration des politiques publiques, de tenir compte des disparités territoriales et de renforcer la décentralisation. La rencontre a également appelé à rapprocher davantage l’action publique des réalités vécues par les populations. FORCE entend ainsi faire du suivi citoyen un outil d’amélioration de la gouvernance.

Une vue des participants à la rentrée associative © GMT

À l’issue de la rencontre, l’association a annoncé la préparation d’un rapport général regroupant les conclusions et propositions issues des panels. Ce document sera transmis aux administrations concernées. FORCE prévoit également de poursuivre ses projets solidaires, communautaires et sanitaires. Pour ses responsables, la société civile doit désormais dépasser le simple commentaire et participer activement à la construction du pays. La rentrée associative d’Akanda marque donc le début d’un nouveau cycle placé sous le signe de la contribution, du dialogue et de la proposition.

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 13 septembre 2026 à 12h15min
1 832 Temps de lecture 1 minute
Photo de Karl Makemba

Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

Articles similaires

Santé  : les femmes qui fument exposées à 40% de risques d’infertilité prévient l’OMS 

13 septembre 2026 à 12h51min

Gabon : 900 000 alertes de hacking en 2 mois, le VPN est-il étranger à cela ?

13 septembre 2026 à 12h44min

Intégration commerciale : la CEA et le Gabon renforcent leur partenariat autour de la ZLECAF 

13 septembre 2026 à 12h26min

Débets : Alex Euv Moutsiangou réclame la même rigueur contre les débiteurs de l’État que contre les contribuables

13 septembre 2026 à 11h28min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page