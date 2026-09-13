Gabon : l’Association Force fait de sa rentrée un espace de propositions

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Le Forum pour l’organisation de la relance et la concrétisation de l’espoir (FORCE) a effectué sa rentrée associative ce 12 septembre 2026 à Akanda, sous le thème « Bilan et perspectives : regards citoyens sur l’action gouvernementale ». La cérémonie a réuni les membres de l’association, plusieurs organisations partenaires et des habitants d’Akanda autour de deux panels en lien avec le développement socio-économique et infrastructurel du pays.

Dans son discours d’ouverture, la coordinatrice générale, Scholastique Ayoli Letsina, a rappelé la volonté de FORCE de faire de la société civile un acteur engagé dans la construction du Gabon aux côtés du chef de l’Etat Brice Clotaire Oligui Nguema, largement plébiscité le 12 avril 2025. Pour elle, l’accompagnement de l’action publique doit également passer par l’observation, l’évaluation et la formulation de propositions.

Regards citoyens sur l’action gouvernementale

Cest tout le sens de ces panels dont le premier a porté sur « l’Action publique : état des lieux et enjeux ». Les échanges ont été présentés comme un exercice citoyen visant à distinguer les annonces des résultats obtenus. FORCE a insisté sur la nécessité de dépasser les critiques générales pour identifier les difficultés et proposer des solutions concrètes. Ultry Okenkali, membre fondateur de l’association et chargé des relations publiques, a souligné la vocation pédagogique de l’association, appelée à expliquer l’action gouvernementale aux populations et à remonter leurs préoccupations.

Une vue des animateurs du second panel © GMT

Le second panel, consacré au « Recensement général de la population et des logements 2026 : enjeux et implications », a permis d’examiner les données démographiques, leur répartition territoriale et leurs conséquences sur la planification nationale. Les travaux ont abouti à plusieurs résolutions destinées aux administrations concernées. Celles-ci ont été conçues sur la base des analyses pertinentes des panéliste, mais aussi des remarques et observations du public venu nombreux.

Un document cadre à destination des administrations

Les participants ont notamment recommandé de mieux exploiter les données du recensement dans l’élaboration des politiques publiques, de tenir compte des disparités territoriales et de renforcer la décentralisation. La rencontre a également appelé à rapprocher davantage l’action publique des réalités vécues par les populations. FORCE entend ainsi faire du suivi citoyen un outil d’amélioration de la gouvernance.

Une vue des participants à la rentrée associative © GMT

À l’issue de la rencontre, l’association a annoncé la préparation d’un rapport général regroupant les conclusions et propositions issues des panels. Ce document sera transmis aux administrations concernées. FORCE prévoit également de poursuivre ses projets solidaires, communautaires et sanitaires. Pour ses responsables, la société civile doit désormais dépasser le simple commentaire et participer activement à la construction du pays. La rentrée associative d’Akanda marque donc le début d’un nouveau cycle placé sous le signe de la contribution, du dialogue et de la proposition.