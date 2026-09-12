UOB : les Journées d’accueil et d’orientation prévues du 14 au 17 septembre 

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Les préparatifs en vue de la rentrée universitaire 2026-2027 s’accélèrent à l’Université Omar Bongo (UOB). En parallèle des travaux de réfections qui se poursuivent, le Bureau directeur de la Mutuelle des étudiants informe l’ensemble des nouveaux bacheliers désirant s’inscrire, du retour des Journées Samba. Lesquelles se dérouleront du 14 au 17 septembre 2026 de 08 heures à 11 heures.

Les Journées Samba sont destinées à l’accueil et à l’information des nouveaux bacheliers et sont organisées par l’ensemble de la communauté universitaire. Organigramme universitaire et présentation du Centre national des œuvres universitaires (CNOU) seront ainsi au programme de ces quatre jours. L’objectif pour les nouveaux arrivants est de s’imprégner du fonctionnement de l’Université Omar Bongo et de comprendre les missions des différentes entités.

Un chronogramme détaillé

De façon générale, la présentation qui se déroulera à l’Amphithéâtre Isaac Nguema vise à informer les étudiants sur la Charte de l’étudiant, les statuts et règlement intérieur de l’UOB, connaître les autorités universitaires, le CNOU ou encore la pharmacie des facultés, le Cabinet Obame, Opti Soins ou encore l’auto-école La Providence. Au plan local, la présentation se déclinera autour des différentes facultés et leurs départements, les parcours, les unités d’enseignement, le mode d’évaluation, les conditions de passage ainsi que les débouchés attendus.

Selon les organisateurs, les quatre facultés et instituts de l’Université Omar Bongo ont chacun une date attitrée. Au-delà de cette phase qui débute le 14 septembre, les étudiants pourront poursuivre le recueil d’informations au sein des différents départements, sous la conduite des cercles de réflexion, afin d’obtenir des informations complémentaires.