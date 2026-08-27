Port-Gentil : vers le lancement d’une campagne de dépistage précoce des troubles de l’audition chez les nourrissons

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Du 1er au 3 septembre 2026, le Centre hospitalier régional de Port-Gentil (CHRPG) s’apprête à accueillir une campagne novatrice dédiée au dépistage des troubles auditifs chez les nourrissons âgés de 0 à 6 mois. À travers cette initiative, les professionnels de santé ambitionnent d’améliorer la détection précoce des déficiences tout en produisant les premières données statistiques locales du Gabon.

Mobilisées chaque matin dès 8 heures, les équipes médicales examineront systématiquement tous les nouveau-nés pour identifier d’éventuelles anomalies. Jusqu’à présent, le Gabon manquait de données scientifiques précises pour mesurer l’ampleur des déficiences auditives néonatales.

Médecin spécialiste ORL et chirurgien cervico-facial, le Dr Wilfrid Lendoye Loumbangoye souligne qu’il est impossible de transposer directement les études étrangères à la réalité gabonaise. La session organisée à Port-Gentil permettra ainsi de constituer une base de référence locale indispensable pour orienter les recherches futures. Pour rationaliser l’opération, tous les bébés de la tranche d’âge visée sont convoqués, indépendamment de la présence ou de l’absence de symptômes apparus chez l’enfant.

Préserver la parole grâce au diagnostic précoce

L’urgence d’une telle campagne repose sur la relation directe entre l’audition et l’apprentissage du langage chez le tout-petit. Si une anomalie est décelée tardivement, le retard de développement de l’enfant peut s’avérer irréversible ou complexe à résorber.

« Il nous faut détecter tôt, dépister le plus tôt pour pouvoir apporter une réponse précoce, de manière à ce que l’enfant puisse acquérir le langage », martèle le spécialiste ORL. En repérant les déficiences dès le premier semestre de vie, la chaîne médicale garantit aux familles un accompagnement adapté capable de limiter considérablement l’impact social et cognitif des troubles auditifs.

Éduquer les parents et étendre la prévention

Au-delà des consultations, le personnel soignant profitera de cette affluence pour mener des actions de sensibilisation auprès des familles. Le Dr Lendoye Loumbangoye tient notamment à déconstruire certaines habitudes d’hygiène nocives en rappelant que le cérumen possède une fonction protectrice naturelle, l’organisme étant conçu pour s’auto-nettoyer.

Enfin, les résultats de ce rassemblement médical serviront de support d’argumentation pour promouvoir la généralisation du dépistage auditif néonatal dans l’ensemble de la province de l’Ogooué-Maritime et sur le reste du territoire national. Pour les praticiens, la clé du succès réside dans un réflexe universel : anticiper plutôt que subir.