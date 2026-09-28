Santé : les vernis et gels semi permanents toxiques pour la fertilité

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La manucure, devenue très populaire, soulève désormais des interrogations sanitaires en raison du Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO), présente dans certains vernis semi-permanents et gels UV ou LED. Dans un reportage diffusé le 5 septembre 2026, Brut revient sur les risques associés à cette substance, notamment pour la fertilité. Depuis le 1er septembre 2025, son utilisation est interdite dans les cosmétiques au sein de l’Union européenne, après son classement comme substance CMR de catégorie 1B, toxique pour la reproduction.

Le TPO est un photo-initiateur qui permet au gel ou au vernis de durcir rapidement sous une lampe UV ou LED, il contribue ainsi à la tenue des manucures semi-permanentes. Toutefois, son classement réglementaire a changé la donne. Les autorités européennes considèrent cette substance comme susceptible d’affecter la fertilité et le développement embryonnaire. En conséquence, les produits cosmétiques qui en contiennent ne peuvent plus être mis sur le marché ni utilisés dans l’Union européenne.

En France, cette interdiction s’applique également aux professionnels, sans période d’écoulement des stocks. Cette réglementation vise donc à limiter l’exposition des consommateurs et des professionnels à une substance désormais considérée comme préoccupante pour la reproduction.

Des risques qui dépassent le seul TPO

Par ailleurs, les dangers liés aux faux ongles et aux vernis semi-permanents ne se limitent pas à cet ingrédient. Les acrylates, utilisés dans ces produits, peuvent provoquer des réactions allergiques. Une mauvaise application, un contact avec la peau ou une exposition répétée peuvent favoriser ces sensibilisations. L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) avait déjà alerté, en 2016, sur plusieurs complications liées aux faux ongles, parmi lesquelles des inflammations, des paresthésies ou encore la chute de l’ongle naturel. Les mycoses constituent également un risque lorsque l’hygiène des mains, des outils ou des produits n’est pas correctement assurée.

Face à ces alertes, la prudence s’impose donc. Lire la liste des ingrédients, privilégier des produits conformes à la réglementation et respecter les règles d’hygiène permettent de réduire certains risques. Pour les adolescentes, l’ANSM recommandait déjà d’éviter les faux ongles, les ongles n’étant pas encore arrivés à maturité. Une beauté durable ne devrait donc pas se faire au détriment de la santé et du bien-être.