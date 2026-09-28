Diplomatie : le Gabon réitère son appel à la levée de l’embargo contre Cuba à l’ONU

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À la tribune de la 81ᵉ Assemblée générale des Nations unies, Libreville a réaffirmé sa solidarité envers La Havane. En plaidant pour la fin de l’embargo, la diplomatie gabonaise érige la souveraineté des peuples et le respect de l’autonomie des États en principes fondamentaux de sa politique étrangère.

À New York, la prise de parole de la ministre des Affaires étrangères, Marie-Édith Tassyla-Ye-Doumbeneny, s’est inscrite dans la stricte continuité des orientations stratégiques du Gabon. Lors du Débat général, la cheffe de la diplomatie a rappelé la position claire de son pays face aux restrictions économiques imposées à l’île caribéenne.

Le respect de la souveraineté comme ligne directrice

Loin de se limiter à une simple posture de sympathie, le positionnement du Gabon s’adosse à un argumentaire juridique et politique structuré. Libreville perçoit la levée de l’embargo comme une condition essentielle à l’établissement d’un multilatéralisme moderne, inclusif et respectueux de la liberté de chaque nation à choisir son modèle de développement. « Le Gabon s’associe aux appels réitérés par de nombreux États en faveur de la levée de l’embargo », a déclaré la ministre à la tribune onusienne.

Cette intervention prolonge directement le plaidoyer tenu un an plus tôt par le président Brice Clotaire Oligui Nguema. En septembre 2025, le chef de l’État avait déjà dénoncé l’impact de ces sanctions sur le quotidien et le bien-être des populations cubaines.

La gratitude expresse de la diplomatie cubaine

L’écho de cette déclaration ne s’est pas fait attendre. Sur le réseau social X, l’ambassadeur de Cuba au Gabon, Alex González García, a chaleureusement salué la constance du soutien gabonais. Remerciant nommément la ministre pour son engagement lors de cette 81ᵉ session, le diplomate a tenu à recadrer le débat terminologique et politique.

Tout en soulignant que le discours officiel gabonais emploie le terme d’« embargo », le représentant cubain a réitéré l’usage du mot « blocus » préconisé par La Havane. Il a accompagné son message d’un rappel fort : Cuba ne représente aucune menace sécuritaire, contrairement au régime de sanctions qui pèse sur son développement.

La continuité d’une doctrine diplomatique

Si cette prise de position reste avant tout une déclaration de principes sans portée juridique directe sur les décisions de Washington, elle n’en demeure pas moins un geste politique fort.

En portant la voix des nations soucieuses d’une gouvernance internationale équitable, le Gabon réaffirme sa fidélité à ses alliances tout en renforçant son image de partenaire prévisible et attaché au droit international sur la scène globale.