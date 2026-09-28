A La UneDerniers articlesPOLITIQUE

Diplomatie : le Gabon réitère son appel à la levée de l’embargo contre Cuba à l’ONU

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 28 septembre 2026 à 11h33min
1 825 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
La ministre des Affaires étrangères Marie-Édith Tassyla-Ye-Doumbeneny à la tribune de l'ONU © D.R.
Ecouter l'article

À la tribune de la 81ᵉ Assemblée générale des Nations unies, Libreville a réaffirmé sa solidarité envers La Havane. En plaidant pour la fin de l’embargo, la diplomatie gabonaise érige la souveraineté des peuples et le respect de l’autonomie des États en principes fondamentaux de sa politique étrangère.

À New York, la prise de parole de la ministre des Affaires étrangères, Marie-Édith Tassyla-Ye-Doumbeneny, s’est inscrite dans la stricte continuité des orientations stratégiques du Gabon. Lors du Débat général, la cheffe de la diplomatie a rappelé la position claire de son pays face aux restrictions économiques imposées à l’île caribéenne.

Le respect de la souveraineté comme ligne directrice

Loin de se limiter à une simple posture de sympathie, le positionnement du Gabon s’adosse à un argumentaire juridique et politique structuré. Libreville perçoit la levée de l’embargo comme une condition essentielle à l’établissement d’un multilatéralisme moderne, inclusif et respectueux de la liberté de chaque nation à choisir son modèle de développement. « Le Gabon s’associe aux appels réitérés par de nombreux États en faveur de la levée de l’embargo », a déclaré la ministre à la tribune onusienne.

middle ban bien plus que du sport

Cette intervention prolonge directement le plaidoyer tenu un an plus tôt par le président Brice Clotaire Oligui Nguema. En septembre 2025, le chef de l’État avait déjà dénoncé l’impact de ces sanctions sur le quotidien et le bien-être des populations cubaines.

La gratitude expresse de la diplomatie cubaine

L’écho de cette déclaration ne s’est pas fait attendre. Sur le réseau social X, l’ambassadeur de Cuba au Gabon, Alex González García, a chaleureusement salué la constance du soutien gabonais. Remerciant nommément la ministre pour son engagement lors de cette 81ᵉ session, le diplomate a tenu à recadrer le débat terminologique et politique.

Tout en soulignant que le discours officiel gabonais emploie le terme d’« embargo », le représentant cubain a réitéré l’usage du mot « blocus » préconisé par La Havane. Il a accompagné son message d’un rappel fort : Cuba ne représente aucune menace sécuritaire, contrairement au régime de sanctions qui pèse sur son développement.

La continuité d’une doctrine diplomatique

Si cette prise de position reste avant tout une déclaration de principes sans portée juridique directe sur les décisions de Washington, elle n’en demeure pas moins un geste politique fort.

En portant la voix des nations soucieuses d’une gouvernance internationale équitable, le Gabon réaffirme sa fidélité à ses alliances tout en renforçant son image de partenaire prévisible et attaché au droit international sur la scène globale.

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 28 septembre 2026 à 11h33min
1 825 Temps de lecture 1 minute
Photo de Morel Mondjo Mouega

Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

Articles similaires

Oyem : l’ENDR prête à former la nouvelle génération d’acteurs du monde rural

28 septembre 2026 à 12h48min

Gabon : Makokou sans procureur ni juge d’instruction selon le SYNAMAG

28 septembre 2026 à 12h04min

Gabon : le CSA BGFIBank et l’AGUB s’unissent pour promouvoir l’inclusion financière

28 septembre 2026 à 10h45min

Libreville : malgré les risques d’éboulement, les habitants demeurent dans les zones exposées

28 septembre 2026 à 9h48min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page