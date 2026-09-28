Libreville : malgré les risques d’éboulement, les habitants demeurent dans les zones exposées

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À Libreville, le danger est connu, mais la menace reste présente. En effet, dans plusieurs quartiers, comme le PK8 et PK6 des familles continuent de vivre sur des terrains fragilisés, malgré les nombreux drames enregistrés ces dernières années. Lesquelles ont d’ailleurs occasionné des pertes en vie humaine et d’importants dégâts matériels. À chaque épisode de fortes pluies, la peur d’un nouvel éboulement refait surface. Lecture!

En octobre 2022, sept membres d’une même famille avaient trouvé la mort au PK8, dans le 6ème arrondissement, après un éboulement provoqué par de fortes pluies. Un drame qui, loin d’être isolé, rappelle la vulnérabilité des populations installées dans ces secteurs. Le lundi 31 mars 2025, vers 5 heures du matin, une nouvelle pluie diluvienne s’est abattue sur le Grand Libreville, faisant une victime au PK6. Une fillette a perdu la vie, tandis qu’une autre a été grièvement blessée avec une double fracture et qu’une maison a été détruite.

Des drames à répétition, une urgence toujours d’actualité

Selon les témoignages recueillis,c’était la deuxième fois qu’un tel accident se produisait puisque, la première fois c’était en 2023. Mais face au silence des autorités devant la demandé d’aide des sinistrés, ces derniers n’ont eu d’autres choix que de remonter les murs. Le plus grave est que la liste des victimes rappelle l’ampleur du phénomène. En avril 2020, 3 enfants avaient péri à Mindoubé. En octobre 2019, 2 personnes avaient été emportées au quartier Okinda. Au PK6, 6 personnes avaient trouvé la mort en mai 2014, tandis que 3 autres avaient péri à Kinguélé en octobre 2013. Des drames successifs, liés aux éboulements et glissements de terrain, que Gabonreview rappelait déjà dans un article publié en octobre 2022.

Pourtant, malgré ces précédents, des populations continuent d’occuper les zones identifiées comme dangereuses. Une situation qui devient d’autant plus préoccupante à l’approche des périodes de fortes pluies, où quelques heures de précipitations peuvent suffire à fragiliser davantage les sols et provoquer de nouveaux dégâts. Dès lors, la responsabilité ne peut plus reposer uniquement sur les habitants, parfois contraints par leurs conditions de vie à s’installer dans ces secteurs. Alors que les opérations de déguerpissement se poursuivent dans le Grand Libreville, les zones reconnues comme particulièrement exposées devraient faire l’objet d’une attention prioritaire.

Attendre qu’un nouvel éboulement fasse des victimes avant d’agir, c’est prendre le risque de revivre le même scénario. A savoir des familles endeuillées, des habitations détruites et, une fois encore, des appels à l’aide lancés dans l’urgence.