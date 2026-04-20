Santé : la fièvre typhoïde, une infection bactérienne à transmission féco-orale

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Maladie potentiellement grave selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la fièvre typhoïde continue de toucher des millions de personnes chaque année dans le monde. Depuis 2019, environ neuf millions de cas sont recensés annuellement. Elle survient principalement dans les zones où l’hygiène est insuffisante. La contamination se fait le plus souvent par voie féco-orale, c’est-à-dire par l’ingestion d’eau ou d’aliments contaminés par des matières fécales d’origine humaine, alertent les professionnels de santé.

Selon l’OMS, la fièvre typhoïde, encore appelée fièvre entérique, est causée par la bactérie Salmonella enterica, dont l’unique réservoir est l’être humain. Une fois dans l’organisme, la bactérie passe dans le sang puis atteint le tube digestif. Elle provoque alors plusieurs symptômes, notamment une forte fièvre prolongée, une grande fatigue, des céphalées, des nausées, des douleurs abdominales, ainsi que des troubles du transit allant de la constipation à la diarrhée. Dans certains cas, des éruptions cutanées peuvent également apparaître. Cette infection constitue un problème de santé publique majeur.

L’hygiène, un levier essentiel de prévention

Les spécialistes de santé rappellent que la fièvre typhoïde est étroitement liée aux maladies dites du péril fécal. Elle se transmet par ingestion d’eau ou d’aliments contaminés par les selles d’une personne infectée. Cette dernière reste contagieuse tant qu’elle continue d’excréter la bactérie. Une faible proportion des personnes infectées, estimée entre 1 et 4 %, peut devenir porteuse chronique, ce qui contribue à la persistance de la maladie dans certaines communautés.

S’agissant de la transmission, elle peut être directe notamment par contact avec des selles infectées, du linge souillé ou des mains contaminées, mais aussi indirecte, à travers la consommation d’eau ou d’aliments souillés. Dans les deux cas, les mauvaises conditions d’hygiène jouent un rôle central dans la propagation de l’infection. D’ailleurs, les professionnels de santé insistent sur l’importance du lavage régulier des mains avec de l’eau propre et du savon, ainsi que sur la consommation d’eau potable.

La prévention repose également sur l’assainissement du cadre de vie et la sensibilisation des populations. La lutte contre l’insalubrité reste un élément clé pour réduire la propagation de cette maladie. Dans les zones à risque, les autorités sanitaires recommandent également la vaccination et une surveillance accrue des cas suspects afin de limiter les épidémies.