Affaire Kemi Seba : l’audience renvoyée au 29 avril !

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La procédure judiciaire visant l’activiste panafricaniste Stellio Gilles Robert Capo Chichi, alias Kemi Seba, a connu un nouveau développement procédural ce lundi 20 avril 2026. Devant le tribunal régional de Pretoria aux côtés de plusieurs coaccusés, l’activiste panafricaniste a vu son dossier renvoyé à l’audience du 29 avril prochain.

L’arrestation, opérée le 13 avril dernier, résultait d’une enquête sur des soupçons de facilitation de migration clandestine. Les autorités policières sud-africaines soupçonnent l’existence d’un réseau visant à organiser des passages irréguliers vers le Zimbabwe via le fleuve Limpopo. Aussi, lors de l’interpellation, les forces de l’ordre ont procédé à la saisie de matériel de communication. À cela s’ajoute une somme de 318 000 rands en numéraire.

Kemi Seba entre l’enfer et le paradis !

Au-delà de la qualification pénale de « migration irrégulière », l’instruction s’attacherait à la vérification du statut administratif des prévenus. Pourtant le ministre nigérien des Affaires étrangères, Bakary Yaou Sangaré, a confirmé la régularité du passeport diplomatique nigérien détenu par l’activiste. Cependant, la question d’un dépassement de la durée de séjour autorisée sur le territoire sud-africain demeure.

Par ailleurs, le volet international de l’affaire s’est durci avec l’implication d’Interpol. Selon les autorités sud-africaines, Kemi Seba ferait l’objet d’un mandat de recherche au Bénin. Et ce, pour des faits présumés d’atteinte à la sûreté de l’État. Cette circonstance laisse présager l’ouverture d’une procédure d’extradition vers Cotonou. En attendant l’examen de leur caution le 29 avril, les ressortissants béninois demeurent placés en détention provisoire.