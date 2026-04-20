Affaire Kemi Seba : l’audience renvoyée au 29 avril !
La procédure judiciaire visant l’activiste panafricaniste Stellio Gilles Robert Capo Chichi, alias Kemi Seba, a connu un nouveau développement procédural ce lundi 20 avril 2026. Devant le tribunal régional de Pretoria aux côtés de plusieurs coaccusés, l’activiste panafricaniste a vu son dossier renvoyé à l’audience du 29 avril prochain.
L’arrestation, opérée le 13 avril dernier, résultait d’une enquête sur des soupçons de facilitation de migration clandestine. Les autorités policières sud-africaines soupçonnent l’existence d’un réseau visant à organiser des passages irréguliers vers le Zimbabwe via le fleuve Limpopo. Aussi, lors de l’interpellation, les forces de l’ordre ont procédé à la saisie de matériel de communication. À cela s’ajoute une somme de 318 000 rands en numéraire.
Kemi Seba entre l’enfer et le paradis !
Au-delà de la qualification pénale de « migration irrégulière », l’instruction s’attacherait à la vérification du statut administratif des prévenus. Pourtant le ministre nigérien des Affaires étrangères, Bakary Yaou Sangaré, a confirmé la régularité du passeport diplomatique nigérien détenu par l’activiste. Cependant, la question d’un dépassement de la durée de séjour autorisée sur le territoire sud-africain demeure.
Par ailleurs, le volet international de l’affaire s’est durci avec l’implication d’Interpol. Selon les autorités sud-africaines, Kemi Seba ferait l’objet d’un mandat de recherche au Bénin. Et ce, pour des faits présumés d’atteinte à la sûreté de l’État. Cette circonstance laisse présager l’ouverture d’une procédure d’extradition vers Cotonou. En attendant l’examen de leur caution le 29 avril, les ressortissants béninois demeurent placés en détention provisoire.
GMT TV