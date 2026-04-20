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CEMAC : chute de 430% des avoirs extérieurs nets entre 2024 et 2025

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 20 avril 2026 à 13h37min
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Une vue du siège de la Banque des Etats d'Afrique centrale (BEAC) © GMT
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La situation des avoirs extérieurs nets (AEN) dans la CEMAC s’est nettement dégradée entre 2024 et 2025, révélant une fragilité accrue de la position extérieure du système monétaire. En effet, ces avoirs sont passés de 121,9 milliards de FCFA en décembre 2024 à -403,2 milliards de FCFA un an plus tard, soit une chute de 430,8% en glissement annuel.  Cette évolution marque un basculement brutal vers une position extérieure nette négative, traduisant un déséquilibre croissant des flux financiers avec l’étranger.

Cette détérioration ne s’est pas produite de manière soudaine, mais résulte d’une dégradation progressive observée tout au long de l’année 2025. Les AEN, encore positifs au premier trimestre (204,0 milliards de FCFA), sont devenus négatifs dès le deuxième trimestre (-48,1 milliards), avant de chuter davantage au troisième trimestre (-368,1 milliards) puis d’atteindre un niveau critique au quatrième trimestre.  Cette trajectoire met en évidence une dynamique continue de dégradation des équilibres extérieurs.

Une dégradation tirée par la banque centrale 

L’analyse des composantes montre que la banque centrale a largement contribué à cette chute. Ses avoirs extérieurs nets se sont fortement détériorés, passant de -280,8 milliards de FCFA en 2024 à -708,1 milliards en 2025.  Cette évolution s’explique notamment par des transferts entrants nets négatifs, des tensions sur la balance commerciale et une hausse des règlements extérieurs, qui ont pesé sur les réserves en devises.

Parallèlement, les banques commerciales ont également vu leurs avoirs extérieurs nets reculer de 24,3%, passant de 402,7 à 304,9 milliards de FCFA.  Cette contraction, bien que moins marquée, confirme un affaiblissement global du système monétaire. Au total, cette dégradation a contribué à la baisse des réserves de change et du taux de couverture extérieure de la monnaie, ramené à 67% contre 74,9% un an plus tôt, réduisant ainsi les marges de sécurité extérieures. 

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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