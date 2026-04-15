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Gabon : les élections professionnelles fixées au 22 avril 2026

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 15 avril 2026 à 10h12min
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Le gouvernement franchit un nouveau cap dans la consolidation du dialogue social en milieu professionnel avec l’organisation du premier tour des élections professionnelles prévu le 22 avril prochain. Cette échéance s’inscrit dans le cadre du calendrier fixé par l’Arrêté n° 0009/MTPEDSFP/MFPRC portant convocation du collège électoral, ainsi que l’ouverture et la clôture de la campagne électorale pour les élections professionnelles de l’année 2026. Ce texte réglementaire a été pris conjointement par les autorités en charge du Travail, du Plein Emploi, du Dialogue Social et de la Formation Professionnelle, ainsi que de la Fonction Publique et du Renforcement des Capacités.

À travers cette initiative, les pouvoirs publics entendent structurer durablement les relations entre l’État et les partenaires sociaux. La ministre du Travail, Jacqueline Bignoumba, a souligné que ces élections ont pour objectif « d’assainir le dialogue social en mettant fin aux syndicats non représentatifs et promouvoir l’émergence des organisations syndicales crédibles, dont la légitimité et la représentativité sont issues des urnes ». Environ 180 000 électeurs sont attendus aux urnes, issus à la fois des secteurs public et privé, ce qui confère à ce scrutin une portée nationale importante et un caractère inédit.

Un tournant pour la représentativité syndicale

Conformément au chronogramme établi, la campagne électorale a officiellement débuté ce 14 avril et se poursuivra jusqu’au 21 avril, soit la veille du scrutin. Ces élections professionnelles constituent une première historique pour le pays et traduisent une volonté des autorités de moderniser le cadre du dialogue social. Elles font suite à une décision prise en Conseil des ministres le 26 janvier 2026, marquant une étape clé dans la réforme du paysage syndical du pays.

Cette réforme répond notamment à une crise récente ayant affecté plusieurs secteurs d’activité, au cours de laquelle le gouvernement a été confronté à des difficultés pour identifier des interlocuteurs légitimes et représentatifs. Avec ces élections, les autorités espèrent désormais disposer d’organisations syndicales clairement mandatées par les travailleurs. Ce scrutin apparaît ainsi comme un test démocratique grandeur nature, destiné à renforcer la crédibilité du dialogue social et à instaurer des bases plus solides pour les négociations futures entre l’État et les partenaires sociaux.

Pour participer aux élections professionnelles, les électeurs doivent être âgés d’au moins 18 ans, exercer dans le secteur public ou privé depuis au moins six mois et être en situation administrative régulière pour les étrangers. Les candidats, quant à eux, doivent avoir au moins 21 ans et justifier d’une année d’activité. Les Forces de défense et de sécurité sont exclues du processus électoral.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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