Gabon : après l’Africa CEO Forum, Dangote va-t-il revenir à la conquête du secteur ciment ?

Courant 2020, le milliardaire Aliko Dangote à travers sa multinationale, faisait part de sa volonté de s’implanter sur le territoire gabonais. Pour ce faire, il prévoyait notamment un investissement de plus de 75 millions de dollars, pour la construction d’une unité de broyage de clinker, constituant du ciment. Finalement cette usine qui prévoyait pourtant de produire jusqu’à 3000 tonnes par jour, n’est jamais sortie de terre. Cependant, quelques semaines après l’Africa CEO Forum auquel participaient à la fois les autorités gabonaises et l’homme d’affaires nigérian, ce projet pourrait être dépoussiéré.

Toujours dominé par la compagnie marocaine Ciments de l’Afrique (Cimaf), qui pour contrecarrer l’arrivée de Dangote Cement achevait courant 2020 la mise en place d’une seconde ligne de broyage d’une capacité de 350 000 tonnes dans sa cimenterie d’Owendo, le secteur du ciment pourrait pourtant voir d’un bon oeil l’arrivée d’un nouvel opérateur. Il faut dire qu’avec une production qui s’est appréciée de 13,3% à 532640 tonnes en 2022 contre 400070 tonnes en 2021, ce secteur dispose de perspectives reluisantes tenant également du fait que les nouvelles autorités favorisent son utilisation pour de nombreux projets d’infrastructures routières.

En effet, comme le démontrent la réhabilitation du rond point Acaé entièrement en béton armé, ou encore les axes Montagne Sainte-Camp de Police, toujours en béton armé, en attendant les réhabilitations de plusieurs ponts à l’intérieur du pays, ce matériau devrait être privilégié pour de nombreux chantiers. Il apparaît donc clair que la demande locale devrait être largement supérieure à l’offre disponible. D’ailleurs, pour doper sa capacité de production et être capable de répondre à la demande à venir, le groupe marocain devrait injecter pas moins de 90 milliards de FCFA dans les prochains mois. On comprend donc que l’arrivée d’un géant comme Dangote Cement, apporterait une véritable plus value.

Un impact potentiel sur la production et significatif sur l’économie

En tant que l’un des plus grands producteurs de ciment en Afrique, Dangote Cement dont l’ambition locale ne s’est pas concrétisée sous le régime déchu malgré un apport potentiel de 75 millions de dollars, pourrait pourtant avoir un impact significatif sur l’économie et le développement des infrastructures du Gabon. Ses investissements pourraient conduire à la construction d’infrastructures associées telles que des réseaux de transport et des centrales électriques comme c’est le cas au Nigéria. La multinationale contribuerait donc également au développement des infrastructures du pays, notamment des routes, des ponts et des bâtiments. Outre ces aspects opérationnels, elle devrait en cas d’installation sur le sol gabonais, créer des opportunités d’emploi directs dans divers rôles tels que la fabrication, la logistique, l’administration et la maintenance.

Mieux encore, ses investissements stimuleraient fortement la croissance économique au Gabon en augmentant l’activité industrielle, en favorisant les chaînes d’approvisionnement locales et en attirant de nouveaux investissements des industries connexes. Le transfert de technologie et le développement de compétences qui en découleront faciliterait ainsi le transfert de connaissances et le développement des compétences des travailleurs locaux. Toute chose qui pourrait renforcer les capacités industrielles du pays et améliorer la compétitivité de sa main-d’œuvre. Dernier point et non des moindres, le Gabon disposerait d’une capacité de production de ciment excédentaire et pourrait ainsi devenir un hub régional. A charge donc aux autorités de dépoussiérer ce dossier.